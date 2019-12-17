вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози

На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози
В Україні в найближчі два дні очікується погода із найміцнішими морозами.

Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, сніг підсипатиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде ще у сухому повітрі.

"Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план.
Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно", - зазначає синоптик.

Завтра, 7 лютого, протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.

Вітер північного напрямку досягатиме у п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

У Києві тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно. У столиці може політати невеликий сніг.

Синоптик зауважує, з неділі-понеділка знову почнеться потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, зима, Україна, морози
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хочуть перейменувати декілька волинських коледжів. СПИСОК
Сьогодні, 14:30
Волиняни перекрили трасу перед Устилугом: деталі акції протесту. ФОТО
Сьогодні, 14:17
На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози
Сьогодні, 13:56
Парфуми, гроші, телефон: у Луцьку почастішали крадіжки
Сьогодні, 13:51
На митному посту у волинянки з автівки вкрали злоті та долари
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків Коли в Україну повернуться морози: прогноз синоптиків
17 грудень, 2019, 13:03
З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
11 грудень, 2019, 12:55
Якою буде зима: повідомили дати найлютіших морозів Якою буде зима: повідомили дати найлютіших морозів
02 грудень, 2018, 08:30
Які погодні рекорди цієї зими пережила столиця України. ІНФОГРАФІКА Які погодні рекорди цієї зими пережила столиця України. ІНФОГРАФІКА
04 березень, 2016, 07:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
Хочуть перейменувати декілька волинських коледжів. СПИСОК
Сьогодні, 14:30
 0
Волиняни перекрили трасу перед Устилугом: деталі акції протесту. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози
Сьогодні, 13:56
 0
Парфуми, гроші, телефон: у Луцьку почастішали крадіжки
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8