На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози
Сьогодні, 13:56
В Україні в найближчі два дні очікується погода із найміцнішими морозами.
Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За її словами, сніг підсипатиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде ще у сухому повітрі.
"Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план.
Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно", - зазначає синоптик.
Завтра, 7 лютого, протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.
Вітер північного напрямку досягатиме у п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.
У Києві тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно. У столиці може політати невеликий сніг.
Синоптик зауважує, з неділі-понеділка знову почнеться потепління.
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Про це повідомила Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За її словами, сніг підсипатиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде ще у сухому повітрі.
"Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план.
Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно", - зазначає синоптик.
Завтра, 7 лютого, протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.
Вітер північного напрямку досягатиме у п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.
У Києві тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно. У столиці може політати невеликий сніг.
Синоптик зауважує, з неділі-понеділка знову почнеться потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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