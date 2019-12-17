На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози





Про це Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



За її словами, сніг підсипатиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде ще у сухому повітрі.



"Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план.

Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно", - зазначає синоптик.



Завтра, 7 лютого, протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.



Вітер північного напрямку досягатиме у п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.



У Києві тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно. У столиці може політати невеликий сніг.



Синоптик зауважує, з неділі-понеділка знову почнеться потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в найближчі два дні очікується погода із найміцнішими морозами.Про це повідомила на сторінці у Facebook.За її словами, сніг підсипатиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде ще у сухому повітрі."Температура повітря - найцікавіша, виходить на перший план.Відносно, звичайно, проте після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно", - зазначає синоптик.Завтра, 7 лютого, протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.Вітер північного напрямку досягатиме у п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.У Києві тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно. У столиці може політати невеликий сніг.Синоптик зауважує, з неділі-понеділка знову почнеться потепління.

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