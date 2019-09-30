Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів





За пів доби петиція набрала 300 голосів, необіхдних для того, аби її взяли до розгляду в мерії.



Станом на 16:08 6 лютогю звернення зібрало вже 310 голосів.



Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».



«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.



Зауважимо, голосування щодо петиції загалом триває 14 днів.



Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради почали демонтаж контейнерів на Старому ринку. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.



Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.



Завтра, 7 лютого, має відбутися зустріч із головою ОДА Юрієм Погуляйком, правоохоронцями, представниками мерії тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Алла Левчук сьогодні, 6 лютого, зареєструвала петицію з проханням ліквідувати контейнери на Старому ринку, які розташовані там незаконно.За пів доби петиція набрала 300 голосів, необіхдних для того, аби її взяли до розгляду в мерії.Станом на 16:08 6 лютогю звернення зібрало вже 310 голосів.Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.Зауважимо, голосування щодо петиції загалом триває 14 днів.Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мерата очільниці муніципалівЗавтра, 7 лютого, має відбутися зустріч із головою ОДА, правоохоронцями, представниками мерії тощо.

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