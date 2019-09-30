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Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів

Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
Лучанка Алла Левчук сьогодні, 6 лютого, зареєструвала петицію з проханням ліквідувати контейнери на Старому ринку, які розташовані там незаконно.

За пів доби петиція набрала 300 голосів, необіхдних для того, аби її взяли до розгляду в мерії.

Станом на 16:08 6 лютогю звернення зібрало вже 310 голосів.

Авторка петиції зауважує, що під час останніх подій, пов’язаних іх демонтажем ринку, підприємці, що там торгують, заявляють про підтримку більшості лучан, тож таким чином жінка хоче «відобразити об’єктивну думку жителів міста з числа тих, хто не є активним учасником зазначеного конфлікту».

«Ліквідація вказаних об’єктів пришвидшить належне облаштування зазначеної ділянки міста та приведення її до належного стану відповідно до санітарних норм, а також нестиме позитивний результат для покращення благоустрою міста в цілому», - зазначає у тексті авторка петиції.

Зауважимо, голосування щодо петиції загалом триває 14 днів.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради почали демонтаж контейнерів на Старому ринку. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.

Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.

Завтра, 7 лютого, має відбутися зустріч із головою ОДА Юрієм Погуляйком, правоохоронцями, представниками мерії тощо.

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Теги: Старий ринок, демонтаж, знесення, петиція, Луцьк, Алла Левчук
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Коментарі 7
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а петиції проти знесення чому ігноруєте?
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1307
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/53
Але кого цікавить інша думка...
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Жменька базарних бариг ігнорує інтересами міста. Але вони вже зрозуміли. Сьогодні зранку на ринку рух. Пакуються, гори сміття, матюки, прокльони...
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Хтозна чи зможе більшість з базарників продовжити бізнес в Луцьку скільки розбитих доль попереду, розбитих сімей, заробітчанство закордон, не дай боже на панелі.
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йа б тож підписав, але маю знайомих базарників, то незручно буде як побачать
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До того були петиції щоб залишити ринок... Та їх ігнорили....
А тепер можна зайти в рубрику підписанти і побачити цікавий перелік осіб з міськради які підписувались...
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знаю в їднего жінка дуже молода, а йому вже до пенсії трохи лишилось пив колись дуже то знову зап'є
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Цікаво, чи можна буде будувати біля історичної памятки торгівельно-розважальні споруди?
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