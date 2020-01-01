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Погуляйко зібрав базарників, силовиків і активістів через трощу Старого ринку

Погуляйко зібрав базарників, силовиків і активістів через трощу Старого ринку
У Волинській ОДА розпочалася зустріч стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.

Сіли за стіл перемовин 7 лютого.

Аби зняти градус напруги, сіли за стіл перемовин підприємці, голова ОДА Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти.

Голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов розповів, що в комплекс ринку входять багато суб‘єктва господарювання. Із одним з них розірвали договір і досі тривають суди, КП «Луцькі ринки» мало договори з підприємцями до 20 червня 2020 року. Однак мерія прийняла рішення про вилучення цієї ділянки та 3 лютого демонтувати контейнери.

«Майно підприємців, що знищили вночі, не знаходиться на ділянці, де були «Луцькі ринки». Ділянку орендує підприємець Пахолко. Крім порушення закону, це ще й порушення Конституції. Люди налякані. Це був акт залякування, а не демонтаж. Назвати це демонтажем можна у кошмарному сні», - відзначив він.

Нагадаємо, 4 лютого, близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкодили торговельні контейнери та зносять ринок.

Погуляйко зібрав базарників, силовиків і активістів через трощу Старого ринку
Погуляйко зібрав базарників, силовиків і активістів через трощу Старого ринку

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Теги: Луцьк, Старий ринок, ОДА, демонтаж
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Коментарі 1
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крім "базарників" були і "журналюшки" та не було поважної міської ради.... адже всі нікчеми окрім представників Луцької міської ради
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