Погуляйко зібрав базарників, силовиків і активістів через трощу Старого ринку





Сіли за стіл перемовин 7 лютого.



Аби зняти градус напруги, сіли за стіл перемовин підприємці, голова ОДА Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти.



Голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов розповів, що в комплекс ринку входять багато суб‘єктва господарювання. Із одним з них розірвали договір і досі тривають суди, КП «Луцькі ринки» мало договори з підприємцями до 20 червня 2020 року. Однак мерія прийняла рішення про вилучення цієї ділянки та 3 лютого демонтувати контейнери.



«Майно підприємців, що знищили вночі, не знаходиться на ділянці, де були «Луцькі ринки». Ділянку орендує підприємець Пахолко. Крім порушення закону, це ще й порушення Конституції. Люди налякані. Це був акт залякування, а не демонтаж. Назвати це демонтажем можна у кошмарному сні», - відзначив він.



Нагадаємо, 4 лютого, близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА розпочалася зустріч стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.Сіли за стіл перемовин 7 лютого.Аби зняти градус напруги, сіли за стіл перемовин підприємці, голова ОДА, представники силових відомств, депутати, активісти.Голова асоціації «Бізнес Волинь»розповів, що в комплекс ринку входять багато суб‘єктва господарювання. Із одним з них розірвали договір і досі тривають суди, КП «Луцькі ринки» мало договори з підприємцями до 20 червня 2020 року. Однак мерія прийняла рішення про вилучення цієї ділянки та 3 лютого демонтувати контейнери.«Майно підприємців, що знищили вночі, не знаходиться на ділянці, де були «Луцькі ринки». Ділянку орендує підприємець. Крім порушення закону, це ще й порушення Конституції. Люди налякані. Це був акт залякування, а не демонтаж. Назвати це демонтажем можна у кошмарному сні», - відзначив він.Нагадаємо, 4 лютого, близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкодили торговельні контейнери та зносять ринок

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