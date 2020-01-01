На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом
Сьогодні, 20:11
На Волині поліція за підозрою в розбої та умисному вбивстві пенсіонерки затримала 18-річного хлопця.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Сьогодні, 8 лютого, вранці до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.
У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.
"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури
відкрили відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство з корисливих мотивів скоєне з метою приховати інший злочин, а також розбій.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні умисного вбивств та розбою та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Сьогодні, 8 лютого, вранці до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.
У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.
"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури
відкрили відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство з корисливих мотивів скоєне з метою приховати інший злочин, а також розбій.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні умисного вбивств та розбою та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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