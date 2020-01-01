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На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом

На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом
На Волині поліція за підозрою в розбої та умисному вбивстві пенсіонерки затримала 18-річного хлопця.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Сьогодні, 8 лютого, вранці до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.

"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури
відкрили відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство з корисливих мотивів скоєне з метою приховати інший злочин, а також розбій.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні умисного вбивств та розбою та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, пенсіонерка, Волинь
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