На Волині 18-річний хлопець вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом

На Волині поліція за підозрою в розбої та умисному вбивстві пенсіонерки затримала 18-річного хлопця.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Сьогодні, 8 лютого, вранці до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу."Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в областіЗловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за процесуального керівництва прокуратуривідкрили відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 п. 9 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство з корисливих мотивів скоєне з метою приховати інший злочин, а також розбій.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні умисного вбивств та розбою та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.