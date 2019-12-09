«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші





Про це пише газета



Невідомий телефоном повідомив, що син волинянки скоїв ДТП, травмував людину. «Доброзичливець» запропонував «залагодити» справу в поліції. Однак син жінки був поруч із нею.



Щоб цей факт став повчальним для кожного жителя району, жінка зателефонувала в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку селища Мар’янівка Горохівського району намагалися обдурити шахраї.Про це пише газета Волинь Невідомий телефоном повідомив, що син волинянки скоїв ДТП, травмував людину. «Доброзичливець» запропонував «залагодити» справу в поліції. Однак син жінки був поруч із нею.Щоб цей факт став повчальним для кожного жителя району, жінка зателефонувала в поліцію.

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