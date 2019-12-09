вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші

«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші
Жительку селища Мар’янівка Горохівського району намагалися обдурити шахраї.

Про це пише газета Волинь.

Невідомий телефоном повідомив, що син волинянки скоїв ДТП, травмував людину. «Доброзичливець» запропонував «залагодити» справу в поліції. Однак син жінки був поруч із нею.

Щоб цей факт став повчальним для кожного жителя району, жінка зателефонувала в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, гроші, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Другу платіжку за газ можуть скасувати
Сьогодні, 09:18
Гривня зміцнила позиції на ринку: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Сьогодні, 09:13
«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші
Сьогодні, 09:05
Завтра, 11 лютого, значна частина Луцька буде без водопостачання
Сьогодні, 08:56
Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
Волинян ошукали на сайті «Авторіа» Волинян ошукали на сайті «Авторіа»
09 грудень, 2019, 18:00
У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень
13 серпень, 2019, 18:05
Шахраї «розвели» волинянку на гроші Шахраї «розвели» волинянку на гроші
12 серпень, 2019, 14:35
Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг Волинянки перерахували шахраям велику суму за фейкові квитки на потяг
03 липень, 2019, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства
Сьогодні, 10:17
 0
(Не)відомі волиняни: як лучанин у 1930-их роках став відомим оперним співаком
Сьогодні, 10:02
 0
У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку
Сьогодні, 09:57
 0
Волинянка, яка чекала на трансплантацію нирки, померла від інсульту у лікарні
Сьогодні, 09:38
 0
Купити одну квартиру, а заробляти на двох: у ЖК «ForRest» пропонують унікальну можливість безпрограшної інвестиції*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8