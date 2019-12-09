«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші
Сьогодні, 09:05
Жительку селища Мар’янівка Горохівського району намагалися обдурити шахраї.
Про це пише газета Волинь.
Невідомий телефоном повідомив, що син волинянки скоїв ДТП, травмував людину. «Доброзичливець» запропонував «залагодити» справу в поліції. Однак син жінки був поруч із нею.
Щоб цей факт став повчальним для кожного жителя району, жінка зателефонувала в поліцію.
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Про це пише газета Волинь.
Невідомий телефоном повідомив, що син волинянки скоїв ДТП, травмував людину. «Доброзичливець» запропонував «залагодити» справу в поліції. Однак син жінки був поруч із нею.
Щоб цей факт став повчальним для кожного жителя району, жінка зателефонувала в поліцію.
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