У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку





Про це йдеться на сторінці відділення у facebook.



За словами лікарів, із такими випадками вони нерідко мають справу.



Так, пацієнт травмувався при роботі з болгаркою внаслідок порушення правил техніки безпеки. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 13 міліметрів.



"У цьому випадку пацієнтові пощастило залишитись із добрим зором, проте так буває не завжди", - додали медики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділенні мікрохірургії ока, що у Волинській обласній клінічній лікарні, із ока пацієнта дістали дротинку.Про це йдеться на сторінці відділення у facebook.За словами лікарів, із такими випадками вони нерідко мають справу.Так, пацієнт травмувався при роботі з болгаркою внаслідок порушення правил техніки безпеки. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 13 міліметрів."У цьому випадку пацієнтові пощастило залишитись із добрим зором, проте так буває не завжди", - додали медики.

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