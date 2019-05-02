У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку
Сьогодні, 09:57
У відділенні мікрохірургії ока, що у Волинській обласній клінічній лікарні, із ока пацієнта дістали дротинку.
Про це йдеться на сторінці відділення у facebook.
За словами лікарів, із такими випадками вони нерідко мають справу.
Так, пацієнт травмувався при роботі з болгаркою внаслідок порушення правил техніки безпеки. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 13 міліметрів.
"У цьому випадку пацієнтові пощастило залишитись із добрим зором, проте так буває не завжди", - додали медики.
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Про це йдеться на сторінці відділення у facebook.
За словами лікарів, із такими випадками вони нерідко мають справу.
Так, пацієнт травмувався при роботі з болгаркою внаслідок порушення правил техніки безпеки. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 13 міліметрів.
"У цьому випадку пацієнтові пощастило залишитись із добрим зором, проте так буває не завжди", - додали медики.
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