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У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку

У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку
У відділенні мікрохірургії ока, що у Волинській обласній клінічній лікарні, із ока пацієнта дістали дротинку.

Про це йдеться на сторінці відділення у facebook.

За словами лікарів, із такими випадками вони нерідко мають справу.

Так, пацієнт травмувався при роботі з болгаркою внаслідок порушення правил техніки безпеки. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 13 міліметрів.

"У цьому випадку пацієнтові пощастило залишитись із добрим зором, проте так буває не завжди", - додали медики.
У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку

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Теги: око, медицина, операція
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