Медсестер із луцьких шкіл не звільнятимуть





Про це повідомляє радник міського голови Ігор Поліщук.



Зауважимо, держава з 1 квітня відмовилася фінансувати зарплату шкільних медсестер.



Тож 34 медсестер із луцьких шкіл працевлаштують у навчальних закладах, а гроші на їхню зарплату виділятимуть із міської скарбниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шкільних медсестер, які наразі працевлаштовані в луцькій дитячій поліклініці, з 1 квітня оформлять на роботу у навчальних закладах.Про це повідомляє радник міського головиЗауважимо, держава з 1 квітня відмовилася фінансувати зарплату шкільних медсестер.Тож 34 медсестер із луцьких шкіл працевлаштують у навчальних закладах, а гроші на їхню зарплату виділятимуть із міської скарбниці.

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