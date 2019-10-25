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Медсестер із луцьких шкіл не звільнятимуть

Медсестер із луцьких шкіл не звільнятимуть
Шкільних медсестер, які наразі працевлаштовані в луцькій дитячій поліклініці, з 1 квітня оформлять на роботу у навчальних закладах.

Про це повідомляє радник міського голови Ігор Поліщук.

Зауважимо, держава з 1 квітня відмовилася фінансувати зарплату шкільних медсестер.

Тож 34 медсестер із луцьких шкіл працевлаштують у навчальних закладах, а гроші на їхню зарплату виділятимуть із міської скарбниці.

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Теги: медсестри, школи, Луцьк, зарплата
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