18-річного хлопця, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, взяли під варту

Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжний захід 18-річному хлопцеві, який у суботу, 8 лютого, у селі Холонів Горохівського району вбив 67-річну жінку, пограбував її будинок та підпалив разом із тілом.Відповідне рішення прийняв суддяРішенням суду 18-річного хлопця взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.Нагадаємо, вранці. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу."Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області