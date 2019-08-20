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18-річного хлопця, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, взяли під варту

18-річного хлопця, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, взяли під варту
Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжний захід 18-річному хлопцеві, який у суботу, 8 лютого, у селі Холонів Горохівського району вбив 67-річну жінку, пограбував її будинок та підпалив разом із тілом.

Відповідне рішення прийняв суддя Андрій Сівчук.

Рішенням суду 18-річного хлопця взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, вранці 8 лютого до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.

"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.








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Теги: трагедія, Холонів, Горохівський район, вбивство, підпал
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