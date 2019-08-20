18-річного хлопця, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, взяли під варту
Сьогодні, 14:42
Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжний захід 18-річному хлопцеві, який у суботу, 8 лютого, у селі Холонів Горохівського району вбив 67-річну жінку, пограбував її будинок та підпалив разом із тілом.
Відповідне рішення прийняв суддя Андрій Сівчук.
Рішенням суду 18-річного хлопця взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.
Нагадаємо, вранці 8 лютого до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.
У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.
"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
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Відповідне рішення прийняв суддя Андрій Сівчук.
Рішенням суду 18-річного хлопця взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.
Нагадаємо, вранці 8 лютого до поліції Волині надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Горохівського району. У будинку після гасіння виявили мертвою з ознаками насильницької смерті 67-річну господиню.
У ході першочергових слідчих дій поліцейські оперативно встановили, що пенсіонерку вбив її 18-річний односелець. Зловмисник під час розбійного нападу забрав у жертви значну частину грошей. Намагаючись приховати сліди злочину, вбив її та інсценував пожежу.
"Завдяки чітким і злагодженим діям підрозділів поліції області правоохоронці оперативно встановити місце знаходження підозрюваного. Спільно з патрульними поліцейськими його затримали в маршрутному таксі по дорозі до Рівного. Зловмиснику за скоєння особливо тяжкого злочину загрожує, зокрема, довічне ув'язнення",- зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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