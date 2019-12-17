У перинатальному центрі врятували життя крихітному малюку, що важив менше 800 грамів
Сьогодні, 15:06
У Луцьку «виходжують» одного з двійнят, якому допомогли побачити світ лікарі Волинського обласного перинатального центру.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Як повідомила очільниця перинатального центру Ірина Горавська, одна дитина загинула фактично до пологів, проте медики допомогли розродити друге немовля.
«Тепер уже точно можемо сказати, що друга дитина має шанс на життя, на здорове життя. Відповідно до усіх обстежень, показники роботи головного мозку знаходяться у межах норми», - відзначила Ірина Горавська.
Відомо, що породілля – із Луцького району. Малюк же народився на 6 місяці із вагою лише 780 грамів. Нині немовля знаходиться у спеціальному інкубаторі-трансформері на штучній вентиляції легень.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Як повідомила очільниця перинатального центру Ірина Горавська, одна дитина загинула фактично до пологів, проте медики допомогли розродити друге немовля.
«Тепер уже точно можемо сказати, що друга дитина має шанс на життя, на здорове життя. Відповідно до усіх обстежень, показники роботи головного мозку знаходяться у межах норми», - відзначила Ірина Горавська.
Відомо, що породілля – із Луцького району. Малюк же народився на 6 місяці із вагою лише 780 грамів. Нині немовля знаходиться у спеціальному інкубаторі-трансформері на штучній вентиляції легень.
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