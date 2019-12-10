Повідомили, чи всі жінки можуть народжувати у волинському перинатальному центрі
Сьогодні, 15:40
Розповіли, чи можуть жінки без патологій та ускладнень народжувати у Волинському обласному перинатальному центрі.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Очільниця перинатального центру Ірина Горавська наголосила, що на сьогодні кожна жінка має право обирати – народжувати у пологовому в Луцьку чи перинатальному центрі.
«Але треба розуміти, що здорові жінки можуть народжувати будь-де. Хворим допомогу можуть надати тільки у нас, адже тут є спеціалісти, необхідне обладнання, певні технології. Але, звісно, якщо здорова жінка хоче обслуговуватися у нас, ми їй не відмовляємо», - зауважила Ірина Горавська.
Нині на обліку у перинатальному центрі знаходяться 500 породіль з області.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
Очільниця перинатального центру Ірина Горавська наголосила, що на сьогодні кожна жінка має право обирати – народжувати у пологовому в Луцьку чи перинатальному центрі.
«Але треба розуміти, що здорові жінки можуть народжувати будь-де. Хворим допомогу можуть надати тільки у нас, адже тут є спеціалісти, необхідне обладнання, певні технології. Але, звісно, якщо здорова жінка хоче обслуговуватися у нас, ми їй не відмовляємо», - зауважила Ірина Горавська.
Нині на обліку у перинатальному центрі знаходяться 500 породіль з області.
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Коментарі 1
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