У 2020 році безкоштовними стануть ряд медичних послуг. СПИСОК





Колишній очільник НСЗУ Олег Петренко пояснив що держава не може виділити кошти абсолютно на все. Втім вся екстрена медицина покриває абсолютно кожного, не залежно від декларації, - пише



Отримання первинної допомоги також безкоштовне, й все, що потрібно від пацієнта – обрати лікаря та підписати з ним декларацію. На інших рівнях, за направленням обраного лікаря, гарантовані послуги будуть безоплатними.



За послуги з позитивного пакету платити не потрібно, а все, що поза ним – коштом пацієнта. Це стосується як і медичних, так і немедичних послуг. Наприклад, у першому випадку це електрофорез, масаж та естетичні послуги, а у другому – покращене харчування, одномісна палата з телевізором тощо. Також доведеться самостійно платити за послуги, які є бажанням та ініціативою самого пацієнта, а не призначені лікарем.



Які медичні послуги будуть безкоштовними з 1 квітня 2020 року



Пресслужба МОЗ опублікувала перелік безкоштовних медичних послуг, на яку в держбюджеті виділено 72 мільярди гривень. Крім того, у міністерстві назвали п'ять пріоритетних медичних напрямів на 2020 рік: лікування гострого інфаркту та інсульту, родова допомога, ведення передчасно народжених дітей, а також рання діагностика онкології.



Медична допомога при інфаркті або інсульті

Діагностичні процедури (комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).



Тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті.



Цілодобовий моніторинг пацієнта в реанімації.



Реабілітаційна допомога в гострому періоді.



Медична допомога при пологах і після них

Пологи фізіологічним шляхом.



Ургентний (екстрений), плановий кесарів розтин.



Моніторинг стану жінки та дитини.



Знеболення при пологах.



Лабораторні та інструментальні обстеження породіль.



Інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень.



Реанімація та стабілізація новонароджених.



Вакцинація.



Метаболічний скринінг новонароджених (аналіз крові з п'ятки на генетичні захворювання).



Консультація по грудному вигодовуванню і післяпологовій контрацепції.



Безкоштовна допомога для дітей, народжених передчасно



Інтенсивна терапія.



Підтримка дихання.



Цілодобове парентеральне харчування.



Цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження.



Вакцинація та метаболічний скринінг у новонароджених.



Медичні послуги для ранньої діагностики онкозахворювань



Мамографія.



Гістероскопія.



Езофагогастродуоденоскопія.



Колоноскопія.



Цистоскопія.



Бронхоскопія.





Для надання безкоштовних медичних послуг, необхідно підписати декларацію з лікарем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий етап медичної реформи повинен розпочатись 1 квітня 2020 року. З цього часу безкоштовними стануть деякі медичні послуги, а у лікарів не буде субвенції, й гроші не надаватимуться в установу лише тому, що це лікарня.Колишній очільник НСЗУ Олег Петренко пояснив що держава не може виділити кошти абсолютно на все. Втім вся екстрена медицина покриває абсолютно кожного, не залежно від декларації, - пише Канал24 Отримання первинної допомоги також безкоштовне, й все, що потрібно від пацієнта – обрати лікаря та підписати з ним декларацію. На інших рівнях, за направленням обраного лікаря, гарантовані послуги будуть безоплатними.За послуги з позитивного пакету платити не потрібно, а все, що поза ним – коштом пацієнта. Це стосується як і медичних, так і немедичних послуг. Наприклад, у першому випадку це електрофорез, масаж та естетичні послуги, а у другому – покращене харчування, одномісна палата з телевізором тощо. Також доведеться самостійно платити за послуги, які є бажанням та ініціативою самого пацієнта, а не призначені лікарем.Пресслужба МОЗ опублікувала перелік безкоштовних медичних послуг, на яку в держбюджеті виділено 72 мільярди гривень. Крім того, у міністерстві назвали п'ять пріоритетних медичних напрямів на 2020 рік: лікування гострого інфаркту та інсульту, родова допомога, ведення передчасно народжених дітей, а також рання діагностика онкології.Діагностичні процедури (комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).Тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті.Цілодобовий моніторинг пацієнта в реанімації.Реабілітаційна допомога в гострому періоді.Пологи фізіологічним шляхом.Ургентний (екстрений), плановий кесарів розтин.Моніторинг стану жінки та дитини.Знеболення при пологах.Лабораторні та інструментальні обстеження породіль.Інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень.Реанімація та стабілізація новонароджених.Вакцинація.Метаболічний скринінг новонароджених (аналіз крові з п'ятки на генетичні захворювання).Консультація по грудному вигодовуванню і післяпологовій контрацепції.Інтенсивна терапія.Підтримка дихання.Цілодобове парентеральне харчування.Цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження.Вакцинація та метаболічний скринінг у новонароджених.Мамографія.Гістероскопія.Езофагогастродуоденоскопія.Колоноскопія.Цистоскопія.Бронхоскопія.Для надання безкоштовних медичних послуг, необхідно підписати декларацію з лікарем.

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