Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову





Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькраді сьогодні, 11 лютого.



Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін повідомив, що наразі у школах збирають інформацію щодо кількості хворих на грип та ГРВІ дітей.



За наявною інформацією, ситуація із захворюваністю залишається складною. Тож найближчим часом приймуть рішення щодо продовження карантину.



«Діємо відповідно до вимог нормативних документів. Якщо епідпоріг перейшли, то має бути карантин. Ми не маємо піддавати ризику здоров’я наших дітей», - сказав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.



Нагадаємо, наразі відомо, що карантин триває

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