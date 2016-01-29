Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову
Сьогодні, 09:08
У Луцьку можуть продовжити карантин у навчальних закладах.
Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькраді сьогодні, 11 лютого.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін повідомив, що наразі у школах збирають інформацію щодо кількості хворих на грип та ГРВІ дітей.
За наявною інформацією, ситуація із захворюваністю залишається складною. Тож найближчим часом приймуть рішення щодо продовження карантину.
«Діємо відповідно до вимог нормативних документів. Якщо епідпоріг перейшли, то має бути карантин. Ми не маємо піддавати ризику здоров’я наших дітей», - сказав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, наразі відомо, що карантин триває до завтра, 12 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькраді сьогодні, 11 лютого.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін повідомив, що наразі у школах збирають інформацію щодо кількості хворих на грип та ГРВІ дітей.
За наявною інформацією, ситуація із захворюваністю залишається складною. Тож найближчим часом приймуть рішення щодо продовження карантину.
«Діємо відповідно до вимог нормативних документів. Якщо епідпоріг перейшли, то має бути карантин. Ми не маємо піддавати ризику здоров’я наших дітей», - сказав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, наразі відомо, що карантин триває до завтра, 12 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зареєстрували 36 випадків грипу
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:15
Карантин у луцьких школах можуть продовжити знову
Сьогодні, 09:08
«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
Сьогодні, 09:00
Чому сьогодні треба прибрати в будинку і винести старе взуття: прикмети і забобони 11 лютого
Сьогодні, 08:52
Медіа