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Це загроза для пацієнтів: у волинському перинатальному центрі відмовилися від бахіл

Це загроза для пацієнтів: у волинському перинатальному центрі відмовилися від бахіл
У Волинському обласному перинатальному центрі відмовилися від бахіл та масок.

Про це йшлося у понеділок, 11 лютого, під час дня депутата.

Очільниця центру Ірина Горавська повідомила, що бахілами та масками вирішили не користуватися з кількох причин. По-перше, вони забруднюють навколишнє середовище. По-друге, несуть загрозу для здоров’я пацієнтів.

«Пацієнти знімають бахіли, складають, кладуть їх у кишеню. Другий раз приходять, дістають брудні бахіли і знову одягають. А потім руками ще й бруднять дверні ручки. Так роблять зо 30% людей», - відзначила вона.

За словами Ірини Горавської, засобами безпеки у перинатальному центрі є сучасна протипожежна сигналізація, нові вогнегасники. Окрім того, у медзакладі прибирають за спеціальною системою – для кожного процесу передбачений реманент іншого кольору. До того ж, на кожному поверсі будівлі є пристрої для гігієнічної обробки рук.

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Теги: перинатальний центр, Луцьк, гігієна
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