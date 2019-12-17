Це загроза для пацієнтів: у волинському перинатальному центрі відмовилися від бахіл
Сьогодні, 10:55
У Волинському обласному перинатальному центрі відмовилися від бахіл та масок.
Про це йшлося у понеділок, 11 лютого, під час дня депутата.
Очільниця центру Ірина Горавська повідомила, що бахілами та масками вирішили не користуватися з кількох причин. По-перше, вони забруднюють навколишнє середовище. По-друге, несуть загрозу для здоров’я пацієнтів.
«Пацієнти знімають бахіли, складають, кладуть їх у кишеню. Другий раз приходять, дістають брудні бахіли і знову одягають. А потім руками ще й бруднять дверні ручки. Так роблять зо 30% людей», - відзначила вона.
За словами Ірини Горавської, засобами безпеки у перинатальному центрі є сучасна протипожежна сигналізація, нові вогнегасники. Окрім того, у медзакладі прибирають за спеціальною системою – для кожного процесу передбачений реманент іншого кольору. До того ж, на кожному поверсі будівлі є пристрої для гігієнічної обробки рук.
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Про це йшлося у понеділок, 11 лютого, під час дня депутата.
Очільниця центру Ірина Горавська повідомила, що бахілами та масками вирішили не користуватися з кількох причин. По-перше, вони забруднюють навколишнє середовище. По-друге, несуть загрозу для здоров’я пацієнтів.
«Пацієнти знімають бахіли, складають, кладуть їх у кишеню. Другий раз приходять, дістають брудні бахіли і знову одягають. А потім руками ще й бруднять дверні ручки. Так роблять зо 30% людей», - відзначила вона.
За словами Ірини Горавської, засобами безпеки у перинатальному центрі є сучасна протипожежна сигналізація, нові вогнегасники. Окрім того, у медзакладі прибирають за спеціальною системою – для кожного процесу передбачений реманент іншого кольору. До того ж, на кожному поверсі будівлі є пристрої для гігієнічної обробки рук.
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