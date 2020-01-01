У Луцьку врятували життя немовляті, мама якого була у важкому стані через грип
Сьогодні, 11:21
У Волинському обласному перинатальному центрі врятували життя немовляті, матір якого була у важкому стані через грип.
Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
За словами очільниці перинатального центру Ірини Горавської, нині у медзакладі перебувають немовля з мамою, котрих привезли із Ківерцівського району. Відомо, що жінка захворіла на грип та запалення легень.
«Грип у жінки був два тижні, розвинулася двостороння пневмонія. На сьогодні нарешті після двох тижнів лікування є позитивна динаміка. Ми мусили діставати дитину у гострій фазі грипу, хоча цього не рекомендують робити, бо маля могло померти», - зауважила вона. Ірина Горавська додала, що зараз ні жінці, ні її дитині нічого не загрожує.
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Про це йшлося у понеділок, 10 лютого, під час дня депутата.
За словами очільниці перинатального центру Ірини Горавської, нині у медзакладі перебувають немовля з мамою, котрих привезли із Ківерцівського району. Відомо, що жінка захворіла на грип та запалення легень.
«Грип у жінки був два тижні, розвинулася двостороння пневмонія. На сьогодні нарешті після двох тижнів лікування є позитивна динаміка. Ми мусили діставати дитину у гострій фазі грипу, хоча цього не рекомендують робити, бо маля могло померти», - зауважила вона. Ірина Горавська додала, що зараз ні жінці, ні її дитині нічого не загрожує.
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