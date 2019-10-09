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На Волині побили валютника і вкрали сумку з великою сумою грошей

На Волині побили валютника і вкрали сумку з великою сумою грошей
У Любешеві у суботу, 8 лютого, невідомі побили валютника та відібрали його рюкзак зі значною сумою грошей у гривнях та доларах.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію про напад на чоловіка у Любешеві підтвердили і в секторі комунікації поліції Волині. Додали, що тих, хто скоїв злочин, наразі розшукують.

Правоохоронці повідомили, що 8 лютого до поліції надійшла заява від жителя райцентру Любешів. Заявник повідомив, що цього ж дня по 7 годині ранку троє невідомих осіб по вулиці Партизанській у Любешеві, застосувавши насильство, відкрито викрали в нього рюкзак, в якому була значна сума коштів. Потерпілий звернувся за медичною допомогою до центральної райлікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі тривають заходи, спрямовані на встановленні всіх осіб, причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.

Тож поліція звертається до громадян, котрим відома будь яка інформація про осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення, невідкладно повідомити за номером телефону: 050 982 0499, або на лінію служби «102» поліції.

Фото ілюстративне

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Теги: валютник, Любешів, крадіжка
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