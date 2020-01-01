На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 19:25
У Луцьку на Старий ринок приїхали працівники муніципальної варти на чолі з керівником Юлією Сиротинською.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 19:20 на Центральний ринок приїхав автокран. За словами Юлії Сиротинської, за допомогою цієї техніки з вулиці Замкової хочуть забрати МАФ, який належить департаменту муніципальної варти.
На території ринку збираються підприємці, частина з них спілкується з Юлією Сиротинською, яка пояснює, чому є підстави для демонтажу деяких контейнерів. Керівник муніципальної варти каже, що суд відмовив у збереженні частини контейнерів на ринку, а також паркану. Натомість підприємці кажуть, що відмова не означає програш.
Станом на 19:30 підприємці спілкуються з Сиротинською. На ринок приїхав заступник очільника поліції області Сергій Козак та начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, а також голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов.
Ігор Дильов розповів, що спочатку підприємці забили на сполох, бо побачили вантажний автомобіль і кран неподалік школи номер 4. Водій транспортного засобу на їхні запитання відповів, що виконує замовлення міської ради. Тож підприємці стали збиратися. Люди додають, що викликали поліцію, коли кран і вантажівка стали їхати до ринку.
На місці події працює декілька екіпажів патрульної поліції. Окрім того, приїхали карети швидкої допомоги та рятувальники.
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.
На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.
Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.
7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.
10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 19:20 на Центральний ринок приїхав автокран. За словами Юлії Сиротинської, за допомогою цієї техніки з вулиці Замкової хочуть забрати МАФ, який належить департаменту муніципальної варти.
На території ринку збираються підприємці, частина з них спілкується з Юлією Сиротинською, яка пояснює, чому є підстави для демонтажу деяких контейнерів. Керівник муніципальної варти каже, що суд відмовив у збереженні частини контейнерів на ринку, а також паркану. Натомість підприємці кажуть, що відмова не означає програш.
Станом на 19:30 підприємці спілкуються з Сиротинською. На ринок приїхав заступник очільника поліції області Сергій Козак та начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, а також голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов.
Ігор Дильов розповів, що спочатку підприємці забили на сполох, бо побачили вантажний автомобіль і кран неподалік школи номер 4. Водій транспортного засобу на їхні запитання відповів, що виконує замовлення міської ради. Тож підприємці стали збиратися. Люди додають, що викликали поліцію, коли кран і вантажівка стали їхати до ринку.
На місці події працює декілька екіпажів патрульної поліції. Окрім того, приїхали карети швидкої допомоги та рятувальники.
Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.
На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.
Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.
7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.
10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.
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Коментарі 6
Ооо! Починається третя частина марлезонського балету!
А де наш мер? Чому він мовчить?
Базарники валіть звідти. Вже дістали
А де наш мер? Чому він мовчить?
Будемо дивитися хто переможе влада чи працівники ринку. Де мій поп-корн та кола.
так хай сиротинська свій ларьок де муніципали штани просиджували і забирає.... тип маче він був встановлений без законних підстав .... на відміну від контейнерів підприємців...
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