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На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО

На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку на Старий ринок приїхали працівники муніципальної варти на чолі з керівником Юлією Сиротинською.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Станом на 19:20 на Центральний ринок приїхав автокран. За словами Юлії Сиротинської, за допомогою цієї техніки з вулиці Замкової хочуть забрати МАФ, який належить департаменту муніципальної варти.

На території ринку збираються підприємці, частина з них спілкується з Юлією Сиротинською, яка пояснює, чому є підстави для демонтажу деяких контейнерів. Керівник муніципальної варти каже, що суд відмовив у збереженні частини контейнерів на ринку, а також паркану. Натомість підприємці кажуть, що відмова не означає програш.

Станом на 19:30 підприємці спілкуються з Сиротинською. На ринок приїхав заступник очільника поліції області Сергій Козак та начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, а також голова асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов.

Ігор Дильов розповів, що спочатку підприємці забили на сполох, бо побачили вантажний автомобіль і кран неподалік школи номер 4. Водій транспортного засобу на їхні запитання відповів, що виконує замовлення міської ради. Тож підприємці стали збиратися. Люди додають, що викликали поліцію, коли кран і вантажівка стали їхати до ринку.

На місці події працює декілька екіпажів патрульної поліції. Окрім того, приїхали карети швидкої допомоги та рятувальники.

Нагадаємо, 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.

На ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.

Підприємці Центрального ринку вранці 5 лютого зібралися під стінами Луцької міської ради, аби висловити обурення примусовим демонтажем та тими подіями, які відбувалися увечері 4 лютого та у ніч на 5 лютого.

7 лютого у Волинській ОДАзібралися очільник області Юрій Погуляйко, представники силових відомств, депутати, активісти та підприємці Старого ринку стосовно ситуації, що склалася з Центральним ринком.

10 лютого працівники департаменту муніципальної варти в супроводі поліції прибули на Старий ринок для демонтажу паркану зі сторони зупинки.

На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Старий ринок приїхала Сиротинська із важкою технікою. ОНОВЛЕНО. ФОТО






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Теги: Старий ринок, демонтаж
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Коментарі 6
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Ооо! Починається третя частина марлезонського балету!
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А де наш мер? Чому він мовчить?
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Базарники валіть звідти. Вже дістали
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А де наш мер? Чому він мовчить?
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Будемо дивитися хто переможе влада чи працівники ринку. Де мій поп-корн та кола.
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так хай сиротинська свій ларьок де муніципали штани просиджували і забирає.... тип маче він був встановлений без законних підстав .... на відміну від контейнерів підприємців...
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