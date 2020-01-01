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Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО

Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
На території Старого ринку з вулиці Замкової забрали МАФ, який належить департаменту муніципальної варти у місті Луцьк.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, увечері на Центральний ринок приїхали працівники муніципальної варти на чолі з керівником Юлією Сиротинською. Вони заявили, що хочуть демонтувати лише контейнер, який їм належить.

Приблизно о 21 годині МАФ завантажили на вантажівку за допомогою крану та повезли з території Старого ринку. За словами Юлії Сиротинської, вранці 12 лютого МАФ розмістять там, де він буде надалі стояти.

На місці працювали також працівники "Волиньобленерго", які забезпечили відключення електроенергії для належного демонтажу МАФу.

До слова, у ніч на 11 лютого у контейнері муніципалів невідомі розбили вікна.

Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО
Муніципали демонтували свій МАФ з території Старого ринку. ФОТО

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Теги: Старий ринок, демонтаж, МАФ
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