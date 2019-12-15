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Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною

Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Маневицька центральна районна лікарня не потрапила до затвердженого Кабміном переліку медзакладів на Волині, які мають намір зробити опорними. Тож волинські депутати вимагають переглянути таке рішення і включити у перелік цю медичну установу.

Зокрема, під час сесії Волиньради 12 лютого такі депутатські запити озвучили обранці громади Людмила Кирда та Іван Киричик.

Зокрема, Людмила Кирда зауважила, що Маневицький район є найбільшим за площею в області. За її словами, шлях до лікарні у часовому вимірі не повинен перевищувати одну годину. Тоді як з Маневич, для прикладу, до Ковеля, Луцька можна доїхати лише за 1,5-2 години.

«Тим паче, Маневицький район – це 30-кілометрова зона спостереження Рівненської АС, тому у випадку надзвичайної ситуації маневицька лікарня буде першою надавати допомогу», - зауважила Людмила Кирда.

Вона звернулася до керівництва області та до очільника обласного управління охорони здоров’я щодо сприяння у включенні лікарні до переліку опорних.

Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік із семи волинських лікарень, які стануть опорними. Це - Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська центральні районні лікарні.

Довідково:
Опорна лікарня, або базова, це медзаклад, де сконцентровують найбільшу кількість фахівців та медтехніки, і працюють вони цілодобово. Тобто, коли хворого госпіталізують з комплексною проблемою, то там можна і поставити точний діагноз, і надати необхідну допомогу.


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Теги: лікарні опорні, Волинь, Маневичі
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