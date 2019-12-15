Ще одну лікарню на Волині просять зробити опорною
Сьогодні, 11:04
Маневицька центральна районна лікарня не потрапила до затвердженого Кабміном переліку медзакладів на Волині, які мають намір зробити опорними. Тож волинські депутати вимагають переглянути таке рішення і включити у перелік цю медичну установу.
Зокрема, під час сесії Волиньради 12 лютого такі депутатські запити озвучили обранці громади Людмила Кирда та Іван Киричик.
Зокрема, Людмила Кирда зауважила, що Маневицький район є найбільшим за площею в області. За її словами, шлях до лікарні у часовому вимірі не повинен перевищувати одну годину. Тоді як з Маневич, для прикладу, до Ковеля, Луцька можна доїхати лише за 1,5-2 години.
«Тим паче, Маневицький район – це 30-кілометрова зона спостереження Рівненської АС, тому у випадку надзвичайної ситуації маневицька лікарня буде першою надавати допомогу», - зауважила Людмила Кирда.
Вона звернулася до керівництва області та до очільника обласного управління охорони здоров’я щодо сприяння у включенні лікарні до переліку опорних.
Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік із семи волинських лікарень, які стануть опорними. Це - Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська центральні районні лікарні.
Довідково:
Опорна лікарня, або базова, це медзаклад, де сконцентровують найбільшу кількість фахівців та медтехніки, і працюють вони цілодобово. Тобто, коли хворого госпіталізують з комплексною проблемою, то там можна і поставити точний діагноз, і надати необхідну допомогу.
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Зокрема, під час сесії Волиньради 12 лютого такі депутатські запити озвучили обранці громади Людмила Кирда та Іван Киричик.
Зокрема, Людмила Кирда зауважила, що Маневицький район є найбільшим за площею в області. За її словами, шлях до лікарні у часовому вимірі не повинен перевищувати одну годину. Тоді як з Маневич, для прикладу, до Ковеля, Луцька можна доїхати лише за 1,5-2 години.
«Тим паче, Маневицький район – це 30-кілометрова зона спостереження Рівненської АС, тому у випадку надзвичайної ситуації маневицька лікарня буде першою надавати допомогу», - зауважила Людмила Кирда.
Вона звернулася до керівництва області та до очільника обласного управління охорони здоров’я щодо сприяння у включенні лікарні до переліку опорних.
Нагадаємо, Кабмін затвердив перелік із семи волинських лікарень, які стануть опорними. Це - Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська центральні районні лікарні.
Довідково:
Опорна лікарня, або базова, це медзаклад, де сконцентровують найбільшу кількість фахівців та медтехніки, і працюють вони цілодобово. Тобто, коли хворого госпіталізують з комплексною проблемою, то там можна і поставити точний діагноз, і надати необхідну допомогу.
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