Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА

Максим Приймачук має намір очолити Старовижівську РДА.



Про це свідчить подана ним



Максим Приймачук народився 19 лютого 1987 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Правознавство". Засновник ЖБК "Рать" і ТОВ "ДП Комфордбуд". У 2019 році балотувався до парламенту від "Слуги народу".



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Максим Приймачук має дружину Анастасію, сина Івана і доньку Варвару. У власності кандидата на посаду голови РДА - квартири на 48,3 та 59,8 "квадрати", а також земельна ділянка у Ратному на 0.1297 га.



Їздить потенційний голова райдержадміністрації на TOYOTA CAMRY 2006 року випуску, його дружина - на AUDI Q7 2010 року.



У 2019 році Максим Приймачук отримав 68 711 гривень зарплати у ЖБК "Рать" і 1 422 420 гривень доходу від підприємницької діяльності.



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