Сиротинська заявляє в поліцію про тілесні ушкодження: ситуація на ринку станом на 18:45. ФОТО
Сьогодні, 18:48
Увечері 12 лютого на Старому ринку знову неспокійно.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Станом на 18:40 муніципали зрізали паркан перед центральним входом до Старого ринку. Підприємці намагалися перешкоджати цьому. Наразі вони стоять, тримаючи металеву секцію паркану.
Очільниця департаменту Юлія Сиротинська поспілкувалася із підприємцями та присутніми активістами, зокрема, пояснювала законність своїх дій.
Її оточив обурений натовп, тому сталася словесна перепалка з однієї із жінок. Після чого Юлія Сиротинська зателефонувала на гарячу лінію "102" та повідомила про шарпанину та про нанесення їй тілесних ушкоджень.
Станом на 18:45 Сиротинська поїхала з ринку на службовому автомобілі. Підприємці продовжують стояти перед входом Центрального ринку.
За словами заступника керівника поліції області Сергія Козака, станом на 19:00, ситуація станом на 19:00 стабілізувалася, муніципали покинули територію ринку.
На місці працює велика кількість поліції, також є пожежні та вантажний автомобіль.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Станом на 18:40 муніципали зрізали паркан перед центральним входом до Старого ринку. Підприємці намагалися перешкоджати цьому. Наразі вони стоять, тримаючи металеву секцію паркану.
Очільниця департаменту Юлія Сиротинська поспілкувалася із підприємцями та присутніми активістами, зокрема, пояснювала законність своїх дій.
Її оточив обурений натовп, тому сталася словесна перепалка з однієї із жінок. Після чого Юлія Сиротинська зателефонувала на гарячу лінію "102" та повідомила про шарпанину та про нанесення їй тілесних ушкоджень.
Станом на 18:45 Сиротинська поїхала з ринку на службовому автомобілі. Підприємці продовжують стояти перед входом Центрального ринку.
За словами заступника керівника поліції області Сергія Козака, станом на 19:00, ситуація станом на 19:00 стабілізувалася, муніципали покинули територію ринку.
На місці працює велика кількість поліції, також є пожежні та вантажний автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
нарешті дочекалися, Сиротинська- наш мер
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