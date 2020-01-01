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Волинь - серед лідерів за кількістю укладених декларацій із сімейними лікарями

Волинь - серед лідерів за кількістю укладених декларацій із сімейними лікарями
Волиняни проявили активність в укладанні декларацій із сімейними лікарями.

Волинь потрапила у ТОП-3 за кількістю декларацій. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру громадського здоров`я.

"Волинь - серед лідерів з укладення декларацій з сімейними лікарями. Понад ⚡82% волинян уже обрали свого сімейного лікаря. Це - третя позиція в Україні після Київської та Вінницької областей", - йдеться у дописі.

Національна служба здоров'я України наголошує: декларація з сімейним лікарем - гарантія отримання медичних послуг за Програмою медичних гарантій на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої меддопомоги.

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Теги: Волинь, медицина
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