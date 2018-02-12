В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії
Сьогодні, 01:19
Російські суди винесли вже 29 вироків щодо кримчан, які відмовилися служити у збройних силах РФ.
Про це повідомляють ФактиІСТV, з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.
"Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права", – повідомила Людмила Денісова.
Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють ФактиІСТV, з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.
"Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права", – повідомила Людмила Денісова.
Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волиньобленерго» купить 6 позашляховиків
Сьогодні, 02:29
В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії
Сьогодні, 01:19
В Україні може подорожчати електроенергія
Сьогодні, 00:12
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД
12 лютий, 23:34
Медіа