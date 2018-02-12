В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії





Про це повідомляють Людмилу Денісову.



"Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права", – повідомила Людмила Денісова.



Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські суди винесли вже 29 вироків щодо кримчан, які відмовилися служити у збройних силах РФ.Про це повідомляють ФактиІСТV , з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини"Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права", – повідомила Людмила Денісова.Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.

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