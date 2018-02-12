вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії

В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії
Російські суди винесли вже 29 вироків щодо кримчан, які відмовилися служити у збройних силах РФ.

Про це повідомляють ФактиІСТV, з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

"Сьогодні вже 29 вироків щодо наших громадян, які тікали і не хотіли служити у збройних силах країни-агресора. Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць позбавлення волі будуть знову призвані в ЗС Росії. Ми повинні також дбати і про їхні права", – повідомила Людмила Денісова.

Вона додала, що в червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗС РФ, під час якого були призвані щонайменше 3 300 чоловіків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Крим, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньобленерго» купить 6 позашляховиків
Сьогодні, 02:29
В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії
Сьогодні, 01:19
В Україні може подорожчати електроенергія
Сьогодні, 00:12
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД
12 лютий, 23:34
Схожі новини
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook «Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
12 лютий, 2018, 12:25
Кримчанин «сяде» за прапор України над будинком Кримчанин «сяде» за прапор України над будинком
04 серпень, 2017, 19:27
У Криму заявили, що рішення про Меджліс переглядати не будуть У Криму заявили, що рішення про Меджліс переглядати не будуть
22 квітень, 2017, 17:30
Російський суд посадив Сенцова. ФОТО. ВІДЕО Російський суд посадив Сенцова. ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 2015, 20:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньобленерго» купить 6 позашляховиків
Сьогодні, 02:29
 0
В Криму судили 29 українців, які відмовилися служити в російській армії
Сьогодні, 01:19
 0
В Україні може подорожчати електроенергія
Сьогодні, 00:12
 0
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добровольцям спростять процедуру отримання статусу УБД
12 лютий, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8