Більш ніж пів століття разом: подружжя з Волині поділилося зворушливою історією кохання. ФОТО
Сьогодні, 12:03
82-річний Ярослав Гевко та 81-річна Ганна Гевко – вже більш ніж пів століття разом. Вони пройшли через непрості випробування, але лишилися вірними один одному та власному коханню, несучи його через роки і даруючи життя нащадкам.
Онука подружжя Анна Мельничук розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost про долю своїх рідних і секрети збереження міцного шлюбу.
Минулоріч, 16 вересня, Ганна та Ярослав відсвяткували діамантову річницю шлюбу – 60 років подружнього життя. Зараз вони мають велику і дружню родину: двох доньок, четверо онуків і аж восьмето правнуків, але позаду – важкий шлях крізь роки.
«Познайомилися на Тернопільщині, дідусь тоді працював фтизіатром, а бабуся продавчинею у магазині. Згодом вони приїхали до Луцька і тут залишилися назавжди», – згадує онучка Анна Мельничук.
Після переїзду до Луцька закохані пішли працювати у Волинську обласну психлікарню. Цій установі присвятили понад 50 років копіткої праці. Чоловік обіймав посаду психіатра, а його дружина – старшої медсестри відділення.
«Спершу дякуємо Богові за наше кохання, були нелегкі часи у нас, але ми з Ганнусею йшли разом і все вирішували разом, до кінця. Щиро дякую дружині за безмежне кохання, віру у мене та підтримку, коли вона була так необхідна», – передає слова Ярослава Гевка його онука.
Ганна ж, у свою чергу, вдячна чоловікові за здорових дітей, адже саме цього вона просила у Бога, та найбільше кохання, що мандруватиме поколіннями.
«Більше, аніж пів століття разом не всім вдається прожити. Хочемо побажати всім цінувати, кохати та довіряти своїй другій половинці, адже на небесах так з'єднують наші долі», – говорить Ганна Гевко.
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Онука подружжя Анна Мельничук розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost про долю своїх рідних і секрети збереження міцного шлюбу.
Минулоріч, 16 вересня, Ганна та Ярослав відсвяткували діамантову річницю шлюбу – 60 років подружнього життя. Зараз вони мають велику і дружню родину: двох доньок, четверо онуків і аж восьмето правнуків, але позаду – важкий шлях крізь роки.
«Познайомилися на Тернопільщині, дідусь тоді працював фтизіатром, а бабуся продавчинею у магазині. Згодом вони приїхали до Луцька і тут залишилися назавжди», – згадує онучка Анна Мельничук.
Після переїзду до Луцька закохані пішли працювати у Волинську обласну психлікарню. Цій установі присвятили понад 50 років копіткої праці. Чоловік обіймав посаду психіатра, а його дружина – старшої медсестри відділення.
«Спершу дякуємо Богові за наше кохання, були нелегкі часи у нас, але ми з Ганнусею йшли разом і все вирішували разом, до кінця. Щиро дякую дружині за безмежне кохання, віру у мене та підтримку, коли вона була так необхідна», – передає слова Ярослава Гевка його онука.
Ганна ж, у свою чергу, вдячна чоловікові за здорових дітей, адже саме цього вона просила у Бога, та найбільше кохання, що мандруватиме поколіннями.
«Більше, аніж пів століття разом не всім вдається прожити. Хочемо побажати всім цінувати, кохати та довіряти своїй другій половинці, адже на небесах так з'єднують наші долі», – говорить Ганна Гевко.
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