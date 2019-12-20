Більш ніж пів століття разом: подружжя з Волині поділилося зворушливою історією кохання. ФОТО

82-річнийта 81-річна– вже більш ніж пів століття разом. Вони пройшли через непрості випробування, але лишилися вірними один одному та власному коханню, несучи його через роки і даруючи життя нащадкам.Онука подружжярозповілапро долю своїх рідних і секрети збереження міцного шлюбу.Минулоріч, 16 вересня, Ганна та Ярослав відсвяткували діамантову річницю шлюбу – 60 років подружнього життя. Зараз вони мають велику і дружню родину: двох доньок, четверо онуків і аж восьмето правнуків, але позаду – важкий шлях крізь роки.«Познайомилися на Тернопільщині, дідусь тоді працював фтизіатром, а бабуся продавчинею у магазині. Згодом вони приїхали до Луцька і тут залишилися назавжди», – згадує онучка Анна Мельничук.Після переїзду до Луцька закохані пішли працювати у Волинську обласну психлікарню. Цій установі присвятили понад 50 років копіткої праці. Чоловік обіймав посаду психіатра, а його дружина – старшої медсестри відділення.«Спершу дякуємо Богові за наше кохання, були нелегкі часи у нас, але ми з Ганнусею йшли разом і все вирішували разом, до кінця. Щиро дякую дружині за безмежне кохання, віру у мене та підтримку, коли вона була так необхідна», – передає слова Ярослава Гевка його онука.Ганна ж, у свою чергу, вдячна чоловікові за здорових дітей, адже саме цього вона просила у Бога, та найбільше кохання, що мандруватиме поколіннями.«Більше, аніж пів століття разом не всім вдається прожити. Хочемо побажати всім цінувати, кохати та довіряти своїй другій половинці, адже на небесах так з'єднують наші долі», – говорить Ганна Гевко.