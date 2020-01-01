Синоптик розповіла, якою буде погода на Стрітення
Сьогодні, 12:38
На Стрітення та в неділю, 15 лютого, сильного вітру в Україні не буде.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
За її словами, 15-го лютого на Заході та Півночі України, місцями йтиме невеликий мокрий сніг та дощ.
"Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше. У Києві Стрітення буде із хмарками та часом невеликими опадами, у неділю - переважно сухо. Температура повітря 15-го лютого +3 градуси, 16-го лютого +6 градусів", - Йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.
За її словами, 15-го лютого на Заході та Півночі України, місцями йтиме невеликий мокрий сніг та дощ.
"Температура повітря суттєво не зміниться, у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів. На Півдні на кілька градусів тепліше. У Києві Стрітення буде із хмарками та часом невеликими опадами, у неділю - переважно сухо. Температура повітря 15-го лютого +3 градуси, 16-го лютого +6 градусів", - Йдеться у дописі.
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