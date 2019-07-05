Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме 4 дні
Сьогодні, 10:40
У зв’язку з проведенням робіт із ремонту інфраструктури на перегонах Овадно – Турійськ, Овадно – Блокпост зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.
Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.
Так, впродовж 17-20 лютого цього року не курсуватиме поїзд сполученням "Ковель – Червоноград".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.
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Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.
Так, впродовж 17-20 лютого цього року не курсуватиме поїзд сполученням "Ковель – Червоноград".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.
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