Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме 4 дні





Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.



Так, впродовж 17-20 лютого цього року не курсуватиме поїзд сполученням "Ковель – Червоноград".



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням робіт із ремонту інфраструктури на перегонах Овадно – Турійськ, Овадно – Блокпост зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів.Про це повідомляє пресслужба Львівської залізниці.Так, впродовж 17-20 лютого цього року не курсуватиме поїзд сполученням "Ковель – Червоноград".Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаний період.

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