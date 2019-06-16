У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю





Пізніше, представниками Російського православ’я у Жидичині крипта з похованнями була забетонована і забута.І лише після того як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної Церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним, –



«Волонтерами Жидичин Центр разом з братією монастиря був наведений лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва. Усі, хто любить свою країну та історію має змогу спуститися у крипту аби пошанувати пам’ять священнослужителів та будівничих Жидичинського монастиря і власне тих, хто відбудовував цю святиню»



Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій древньої монастирської усипальниці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усипальниця Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря нещодавно була віднайдена братією. В часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована.Пізніше, представниками Російського православ’я у Жидичині крипта з похованнями була забетонована і забута.І лише після того як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної Церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним, – пишуть Хроніки Любарта.«Волонтерами Жидичин Центр разом з братією монастиря був наведений лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва. Усі, хто любить свою країну та історію має змогу спуститися у крипту аби пошанувати пам’ять священнослужителів та будівничих Жидичинського монастиря і власне тих, хто відбудовував цю святиню»Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій древньої монастирської усипальниці.

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