У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю
Сьогодні, 21:41
Усипальниця Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря нещодавно була віднайдена братією. В часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована.
Пізніше, представниками Російського православ’я у Жидичині крипта з похованнями була забетонована і забута.І лише після того як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної Церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним, – пишуть Хроніки Любарта.
«Волонтерами Жидичин Центр разом з братією монастиря був наведений лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва. Усі, хто любить свою країну та історію має змогу спуститися у крипту аби пошанувати пам’ять священнослужителів та будівничих Жидичинського монастиря і власне тих, хто відбудовував цю святиню»
Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій древньої монастирської усипальниці.
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Пізніше, представниками Російського православ’я у Жидичині крипта з похованнями була забетонована і забута.І лише після того як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної Церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним, – пишуть Хроніки Любарта.
«Волонтерами Жидичин Центр разом з братією монастиря був наведений лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва. Усі, хто любить свою країну та історію має змогу спуститися у крипту аби пошанувати пам’ять священнослужителів та будівничих Жидичинського монастиря і власне тих, хто відбудовував цю святиню»
Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій древньої монастирської усипальниці.
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