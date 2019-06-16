вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю

У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю
Усипальниця Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря нещодавно була віднайдена братією. В часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована.

Пізніше, представниками Російського православ’я у Жидичині крипта з похованнями була забетонована і забута.І лише після того як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної Церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним, – пишуть Хроніки Любарта.

«Волонтерами Жидичин Центр разом з братією монастиря був наведений лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва. Усі, хто любить свою країну та історію має змогу спуститися у крипту аби пошанувати пам’ять священнослужителів та будівничих Жидичинського монастиря і власне тих, хто відбудовував цю святиню»

Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій древньої монастирської усипальниці.

У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю

У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю

У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жидичин, монастир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю
Сьогодні, 21:41
На Волині викрили схему продажу цигарок з окупованої території
Сьогодні, 21:16
(Не)відома історія: як склалась доля чеського поета родом з Волині
Сьогодні, 20:45
Ігор Коцан повернув шість автівок СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 19:45
На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині Митрополит Анейський Макарій очолить святкове богослужіння у храмі на Волині
16 червень, 2019, 04:24
Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО Показали, як у Жидичинському монастирі відреставрували церковне начиння. ФОТО
13 квітень, 2019, 06:49
Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО Як у Жидичинському монастирі відзначали Благовіщення. ФОТО
08 квітень, 2019, 09:41
У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО У Жидичині демонтували «берлінську стіну» між храмом та монастирем. ФОТО
11 березень, 2019, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
14 лютий, 15:01
 1
У Жидичинському монастирі відновили древню усипальницю
Сьогодні, 21:41
 0
На Волині викрили схему продажу цигарок з окупованої території
Сьогодні, 21:16
 0
(Не)відома історія: як склалась доля чеського поета родом з Волині
Сьогодні, 20:45
 0
Ігор Коцан повернув шість автівок СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8