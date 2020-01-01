Уночі на Волині вщент згорів бус





Про це у правоохоронцям повідомив власник буса, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



На місці події працюють слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти-криміналісти. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Встановлюються причини загоряння транспортного засобу.



Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Овадне Володимир-Волинського району у ніч на 16 лютого на подвір’ї біля будинку згорів автомобіль Volkswagen T4 разом із документами.Про це у правоохоронцям повідомив власник буса, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На місці події працюють слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти-криміналісти. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Встановлюються причини загоряння транспортного засобу.Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна.

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