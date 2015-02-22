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Луцькі айтішники допоможуть у підготовці фахівців із кібербезпеки та держбезпеки

Луцькі айтішники допоможуть у підготовці фахівців із кібербезпеки та держбезпеки
Луцький ІТ-кластер (LITaC) та кафедра національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки уклали угоду про співпрацю.

Про це повідомляє виконавча дирекція LITaC.

В умовах зовнішньої агресії проти України допомога вишам у підготовці фахівців із кібербезпеки та державної безпеки – справа надважлива. Тому Луцький ІТ-кластер підписав угоду про співпрацю із кафедрою національної безпеки СНУ. Угоду підписали співзасновник LITaC, керівник компанії InternetDevels Віктор Левандовський та завідувач кафедри Михайло Наход.

У рамках проекту «Інформаційна безпека» фахівці ІТ-компаній Луцька залучатимуться до проведення лекцій і тренінгів для студентів спеціальностей «Кібербезпека» та «Державна безпека». Першу лекцію щодо шкідливого програмного забезпечення, заходів безпеки прочитав керівник InternetDevels Віктор Левандовський.

Сьогодні ж, 17 лютого, о 15:00 відбудеться лекція щодо практичного використання інструментів Google, яку прочитає співзасновник LITaC, керівник компанії ideil. Вадим Махомед.

Для довідки: Луцький ІТ-кластер об’єднує компанії, організації, структури та спеціалістів сфери інформаційних технологій у Луцьку, які інтеграційно взаємодіють між собою. Основна місія ІТ-кластера - освітні та навчальні програми для студентів та учнів, популяризація галузі ІТ.

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Теги: LITaC, ІТ-кластер, Луцьк, програмування, кібербезпека, держбезпека
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