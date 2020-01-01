У Луцьку планують побудувати студмістечко з великим концертним і спортивним майданчиком

У Луцьку шукають інвесторів, готових долучитися до реалізації проекту студентського містечка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.Ректор СНУ імені Лесі Українкирозповів, що ідею, подану попереднім очільником вишу, щодо побудови студентського містечка на Володимирській за кошти держави чи спонсорів за 10 років так і не спромоглися втілити у життя. Тепер же її хочуть «реанімувати».«Я більш ніж переконаний, що за кошти державні у сучасних умовах там нічого побудувати неможливо. Тому ми починаємо вести перемовини для того, аби знайти інвесторів, готових побудувати там гуртожиток, будинок для викладачів, можливо, частину навчальних приміщень», - зауважив він.Також у студмістечку хочуть облаштувати манеж для заняття зимовими видами спорту, який би перетворювався на величезний концертний зал і зміг би приносити прибуток університету та місту.