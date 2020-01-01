У Луцьку планують побудувати студмістечко з великим концертним і спортивним майданчиком
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У Луцьку шукають інвесторів, готових долучитися до реалізації проекту студентського містечка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.
Ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що ідею, подану попереднім очільником вишу, щодо побудови студентського містечка на Володимирській за кошти держави чи спонсорів за 10 років так і не спромоглися втілити у життя. Тепер же її хочуть «реанімувати».
«Я більш ніж переконаний, що за кошти державні у сучасних умовах там нічого побудувати неможливо. Тому ми починаємо вести перемовини для того, аби знайти інвесторів, готових побудувати там гуртожиток, будинок для викладачів, можливо, частину навчальних приміщень», - зауважив він.
Також у студмістечку хочуть облаштувати манеж для заняття зимовими видами спорту, який би перетворювався на величезний концертний зал і зміг би приносити прибуток університету та місту.
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Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.
Ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось розповів, що ідею, подану попереднім очільником вишу, щодо побудови студентського містечка на Володимирській за кошти держави чи спонсорів за 10 років так і не спромоглися втілити у життя. Тепер же її хочуть «реанімувати».
«Я більш ніж переконаний, що за кошти державні у сучасних умовах там нічого побудувати неможливо. Тому ми починаємо вести перемовини для того, аби знайти інвесторів, готових побудувати там гуртожиток, будинок для викладачів, можливо, частину навчальних приміщень», - зауважив він.
Також у студмістечку хочуть облаштувати манеж для заняття зимовими видами спорту, який би перетворювався на величезний концертний зал і зміг би приносити прибуток університету та місту.
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Коментарі 1
Це ПТУ давно закрити треба, а вони будуються! Сміх і гріх!
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