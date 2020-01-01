Кохання чи гроші: луцьких студентів запитали, що їх спонукало б одружитися

Cоціологи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки опитали сотню студентів з факультетів психології та соціології, педагогічної освіти та соціальної роботи, історії, географії, політології та національної безпеки, аби з’ясувати, що для них означають кохання та одруження.Дослідження проводили кандидат соціологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології та соціології факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українкита кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології та соціології факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українки. Опитували молодь напередодні Дня всіх закоханих.«Молода людина живе у бурхливому вирі подій як таких, що стосуються особистісного розвитку та знаходяться в площині навчання та кар’єрного зростання, а також і таких, що мають на меті пошук себе та своєї другої половинки», – вважають соціологи, тож вирішили, перш за все, з’ясувати, що ж на думку респондентів означає сам термін «кохання».Відповіді були різними, але велика кількість опитаних розуміють «кохання» не лише як прояв романтизму, а й наявність взаємоповаги, вірності, взаєморозуміння, турботи про іншого, досить великий відсоток і тих, хто акцентує увагу на відповідальності за стосунки, як от до прикладу: «кохання – це почуття над яким повинні працювати дві людини».Також кохання на думку студентів вишу це: «взаєморозуміння між партнерами, взаємна підтримка», «окремий світ, у якому живуть тільки двоє людей», «прив’язаність», «взаємоповага», «вміння поступатись, чути свою половинку», «відповідальність, взаємна праця», «це впевненість, довіра до свого партнера», «пристрасть, «стан ейфорії», «безстроковість», «це море, в якому хочеться потонути, це сяйво, яке дано кожному, але не кожен в змозі його побачити, це стан емоційного збудження», «повага та чесність».Найважливішими чинниками при виборі шлюбного партнера, на думку опитаних студентів, є взаємне кохання, спільні погляди на життя та відповідні риси характеру. Досить незначна частка опитаних демонструє меркантильні установки при виборі майбутнього супутника/супутниці життя, зазначаючи, що наявність рухомого та нерухомого майна є важливою при виборі шлюбного партнера. Узагальнюючи, варто наголосити на тому, що для дівчат обранець повинен бути гідною особистістю з певним набором якостей для спільного життя. Хлопці погоджуються із цим, та все ж, зовнішність для них теж відіграє важливу роль.Що стосується знайомств, то більшість студентів надає перевагу реальному знайомству, саме це, очевидно, допоможе розібратися із тим, подобається людина чи ні. Та й спілкування віч-на-віч багато чого може розповісти.Хоча більшість надають перевагу знайомству в реальному житті, це все ж не означає, що опитувані не знайомляться віртуально. Найчастіше знайомства відбуваються саме в соціальних мережах, які дуже популярні серед молоді.Соціологи також дали можливість студентам поміркувати над тим, навіщо люди одружуються. Переважна більшість як дівчат, так і хлопців обрали варіант «створити сім’ю». Друге місце надали варіанту «аби не бути самотніми», особливо на цьому наголошували дівчата. Також дівчата вважають, що одруження може допомогти їм покращити матеріальне становище та відокремитися від батьків. Для опитаних представників чоловічої статі ця думка не характерна.За результатами опитування і дівчата, і хлопці обрали нейтральну позицію щодо проживання в громадянському шлюбі, оскільки майже 50% на 50% обрали як ствердну відповідь, так і не погодилися б.В цілому результати опитування показали, що молодь вірить у кохання, чекає на нього, має досить прагматичні погляди на майбутні стосунки, особливо у шлюбі, звертає увагу на думку інших, але має і своє бачення, яке, в основному продиктоване особливостями сучасного суспільства, яке накладає свій відбиток на цінностях сучасної молодої людини.