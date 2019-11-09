Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним

Базу практик табору «Гарт» хочуть відкрити для всіх відпочивальників на увесь рік, а не тільки впродовж літнього сезону.Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.Ректор Лесиного вишуповідомив, що серед першочергових завдань у подальшій роботі вузу – зробити базу «Гарт» цілорічною. Для цього, зокрема, хочуть побудувати там твердопаливну котельню.«Люди зможуть відпочивати на території бази впродовж року, а університет зароблятиме завдяки цьому гроші. Абсолютно нормально, коли на Новий рік, Різдво чи в будь-яке інше свято ми будемо запрошувати волинян на відпочинок у комфортні умови», - відзначив Цьось.