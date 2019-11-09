вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним

Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним
Базу практик табору «Гарт» хочуть відкрити для всіх відпочивальників на увесь рік, а не тільки впродовж літнього сезону.

Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.

Ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось повідомив, що серед першочергових завдань у подальшій роботі вузу – зробити базу «Гарт» цілорічною. Для цього, зокрема, хочуть побудувати там твердопаливну котельню.

«Люди зможуть відпочивати на території бази впродовж року, а університет зароблятиме завдяки цьому гроші. Абсолютно нормально, коли на Новий рік, Різдво чи в будь-яке інше свято ми будемо запрошувати волинян на відпочинок у комфортні умови», - відзначив Цьось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Гарт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль
Сьогодні, 14:50
Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним
Сьогодні, 14:45
Волинянин пожартував з поліцейськими, викликавши їх на місце вбивства людини
Сьогодні, 14:34
Перейменування СНУ імені Лесі Українки: хочуть організувати масштабне обговорення
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
«Навіщо їхати в Італію, якщо її можна побудувати тут»: дизайнер з Волині власноруч облаштував зону відпочинку «Навіщо їхати в Італію, якщо її можна побудувати тут»: дизайнер з Волині власноруч облаштував зону відпочинку
09 листопад, 2019, 20:42
Як співак з Луцька MONATIK із дружиною відпочивають у «Діснейленді» Як співак з Луцька MONATIK із дружиною відпочивають у «Діснейленді»
09 листопад, 2019, 20:16
Де відпочити в жовтні: назвали найкращі варіанти в Європі Де відпочити в жовтні: назвали найкращі варіанти в Європі
28 вересень, 2019, 20:17
Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік та Різдво Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік та Різдво
23 вересень, 2019, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
16 лютий, 23:23
 1
У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль
Сьогодні, 14:50
 0
Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним
Сьогодні, 14:45
 0
Волинянин пожартував з поліцейськими, викликавши їх на місце вбивства людини
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8