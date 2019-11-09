Відпочинок на базі «Гарт» планують зробити цілорічним
Сьогодні, 14:45
Базу практик табору «Гарт» хочуть відкрити для всіх відпочивальників на увесь рік, а не тільки впродовж літнього сезону.
Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.
Ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось повідомив, що серед першочергових завдань у подальшій роботі вузу – зробити базу «Гарт» цілорічною. Для цього, зокрема, хочуть побудувати там твердопаливну котельню.
«Люди зможуть відпочивати на території бази впродовж року, а університет зароблятиме завдяки цьому гроші. Абсолютно нормально, коли на Новий рік, Різдво чи в будь-яке інше свято ми будемо запрошувати волинян на відпочинок у комфортні умови», - відзначив Цьось.
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Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.
Ректор Лесиного вишу Анатолій Цьось повідомив, що серед першочергових завдань у подальшій роботі вузу – зробити базу «Гарт» цілорічною. Для цього, зокрема, хочуть побудувати там твердопаливну котельню.
«Люди зможуть відпочивати на території бази впродовж року, а університет зароблятиме завдяки цьому гроші. Абсолютно нормально, коли на Новий рік, Різдво чи в будь-яке інше свято ми будемо запрошувати волинян на відпочинок у комфортні умови», - відзначив Цьось.
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