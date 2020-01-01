У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталась в обідню пору 17 лютого на перетині вулиць Соборності Перемоги. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок аварії утворився затор в обидві сторони. За словами очевидців, одного потерпілого забрала "швидка".



На місці пригоди працювала патрульна поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мосту трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох легкових автомобілів.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталась в обідню пору 17 лютого на перетині вулиць Соборності Перемоги. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок аварії утворився затор в обидві сторони. За словами очевидців, одного потерпілого забрала "швидка".На місці пригоди працювала патрульна поліція.

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