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У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО

У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО
У Луцьку на мосту трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох легкових автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталась в обідню пору 17 лютого на перетині вулиць Соборності Перемоги. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок аварії утворився затор в обидві сторони. За словами очевидців, одного потерпілого забрала "швидка".

На місці пригоди працювала патрульна поліція.




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Теги: рух, авто, Луцьк, аварія
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