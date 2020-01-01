У Луцьку через аварію на мосту – ускладнений рух. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
У Луцьку на мосту трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох легкових автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась в обідню пору 17 лютого на перетині вулиць Соборності Перемоги. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок аварії утворився затор в обидві сторони. За словами очевидців, одного потерпілого забрала "швидка".
На місці пригоди працювала патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась в обідню пору 17 лютого на перетині вулиць Соборності Перемоги. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок аварії утворився затор в обидві сторони. За словами очевидців, одного потерпілого забрала "швидка".
На місці пригоди працювала патрульна поліція.
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