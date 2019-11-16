«Якщо потрібно – підемо перекривати дороги»: учні луцької школи №13 не пішли на уроки в інші навчальні заклади. ВІДЕО





Про це журналістам



Нагадаємо, Наталії Гаврилової, причина, з якої батьки оголосили протест, - відсутність належних умов в закладі освіти. Школа, з її слів, аварійна і потребує добудови.



Третьокласник Назар Фідрик сьогодні прийшов з однокласниками до школи. Хлопець розповідає: навчається у другу зміну, свою школу любить.



"Я живу тут поруч, в іншій школі навчатися не хочу. Я люблю свою 13 школу за те, що тут є хороші вчителі, хороший клас і багато добрих діток", - каже школяр Назар Фідрик.



"Після карантину нас мали розформувати по різних школах, але ми проти цього. Ми живемо тут близько, ми любимо свою школу, ми любимо свій клас і не хочемо переходити в іншу школу", - розповіла учениця Олександра Угринович.



Після двотижневого призупинення навчання у зв’язку із захворюваністю на грип та ГРВІ батьки привели дітей до школи. З приводу можливої зміни навчального закладу говорять таке:



"Нам дуже близько. Ми живемо на території цього району, нам дуже близько до школи. В мене маленька кнопочка. Нам зручно прийти, прогулятися, привезти дитину і забрати. Категорично я не хочу, щоб дитина ходила в іншу школу", - зауважила мама учня Луцької ЗОШ № 13 Ольга Політило.



Після того, як 31 січня батьки не пустили дітей на навчання начальниця міського відділу освіти Зіновія Лещенко сказала, що інші школи міста готові прийняти на навчання учнів 13 ЗОШ.



"У нас є заклади освіти, які готові прийняти дітей, що навчаються у 13-ій школі на тих засадах, які комфортні для батьків. Діти займатимуться на уроках за всіма програмами шкільних дисциплін, як того вимагають державні стандарти. Вони матимуть повноцінні уроки, у тому числі, і фізичної культури", - розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради.



У Луцькій ЗОШ № 13 відсутній спортивний зал. У теплу пору року уроки з фізичної культури відбуваються надворі, у холодну для занять спортом пристосували клас хореографії, розповідає вчитель Роман Кропива.



"В нас є штучний майданчик, там більш менш сухо, там можна займатися. А коли дощ або сніг, у підвалі", - каже вчитель фізичної культури Роман Кропива.



"На даний момент не має спортзалу і нам доводиться бути в залі танцювальному, він маленький. Не має можливості пограти у футбол чи волейбол. Приходиться сидіти просто", - розповів учень Луцької ЗОШ № 13 Дмитро Зінчук.



Нині керівниця міськвідділу освіти Зіновія Лещенко показує звернення міськвиконкому до обласної ради щодо включення 13 школи до програми розвитку опорних та великих шкіл, на умовах співфінансування. Каже: чекають на відповідь.



"Вона повинна функціонувати. І зараз вийшла постанова КМ, де серед об’єктів, які треба добудувати до кінця 20-го року, які можна ініціювати перед відповідними інституціями, ми подали корпус 13 школи. Бо неважливо коли воно буде добудовано, важливо почати. Буде початок, обов’язково буде завершення", - зазначила Зіновія Лещенко.



Батьки учнів школи сьогодні писали листи у міністерство освіти та соцполітики, представникам місцевої влади і в столицю, каже голова піклувальної ради Оксана Гаврилова.



"Ми розпочали акцію, аби привернути увагу і щоби почався діалог в управління освіти і у міській раді. І почали нас слухати, тому що ми втомилися від відписок. Надалі діти в школу будуть ходити. Але ми не зупиняємось. Якщо потрібно – підемо перекривати дороги. Будемо стукатись". - підрезюмувала голова піклувальної ради Луцької ЗОШ № 13 Оксана Гаврилова





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні луцької загальноосвітньої школи № 13 прийшли сьогодні на уроки до своєї школи.Про це журналістам Суспільного розповів директор навчального закладу Роман Ващук.Нагадаємо, 31 січня батьки не пустили дітей на навчання. Зі слів голови піклувальної ради , причина, з якої батьки оголосили протест, - відсутність належних умов в закладі освіти. Школа, з її слів, аварійна і потребує добудови.Третьокласниксьогодні прийшов з однокласниками до школи. Хлопець розповідає: навчається у другу зміну, свою школу любить."Я живу тут поруч, в іншій школі навчатися не хочу. Я люблю свою 13 школу за те, що тут є хороші вчителі, хороший клас і багато добрих діток", - каже школяр Назар Фідрик."Після карантину нас мали розформувати по різних школах, але ми проти цього. Ми живемо тут близько, ми любимо свою школу, ми любимо свій клас і не хочемо переходити в іншу школу", - розповіла ученицяПісля двотижневого призупинення навчання у зв’язку із захворюваністю на грип та ГРВІ батьки привели дітей до школи. З приводу можливої зміни навчального закладу говорять таке:"Нам дуже близько. Ми живемо на території цього району, нам дуже близько до школи. В мене маленька кнопочка. Нам зручно прийти, прогулятися, привезти дитину і забрати. Категорично я не хочу, щоб дитина ходила в іншу школу", - зауважила мама учня Луцької ЗОШ № 13Після того, як 31 січня батьки не пустили дітей на навчання начальниця міського відділу освітио сказала, що інші школи міста"У нас є заклади освіти, які готові прийняти дітей, що навчаються у 13-ій школі на тих засадах, які комфортні для батьків. Діти займатимуться на уроках за всіма програмами шкільних дисциплін, як того вимагають державні стандарти. Вони матимуть повноцінні уроки, у тому числі, і фізичної культури", - розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради.У Луцькій ЗОШ № 13 відсутній спортивний зал. У теплу пору року уроки з фізичної культури відбуваються надворі, у холодну для занять спортом пристосували клас хореографії, розповідає вчитель"В нас є штучний майданчик, там більш менш сухо, там можна займатися. А коли дощ або сніг, у підвалі", - каже вчитель фізичної культури"На даний момент не має спортзалу і нам доводиться бути в залі танцювальному, він маленький. Не має можливості пограти у футбол чи волейбол. Приходиться сидіти просто", - розповів учень Луцької ЗОШ № 13Нині керівниця міськвідділу освіти Зіновія Лещенко показує звернення міськвиконкому до обласної ради щодо включення 13 школи до програми розвитку опорних та великих шкіл, на умовах співфінансування. Каже: чекають на відповідь."Вона повинна функціонувати. І зараз вийшла постанова КМ, де серед об’єктів, які треба добудувати до кінця 20-го року, які можна ініціювати перед відповідними інституціями, ми подали корпус 13 школи. Бо неважливо коли воно буде добудовано, важливо почати. Буде початок, обов’язково буде завершення", - зазначила Зіновія Лещенко.Батьки учнів школи сьогодні писали листи у міністерство освіти та соцполітики, представникам місцевої влади і в столицю, каже голова піклувальної ради Оксана Гаврилова."Ми розпочали акцію, аби привернути увагу і щоби почався діалог в управління освіти і у міській раді. І почали нас слухати, тому що ми втомилися від відписок. Надалі діти в школу будуть ходити. Але ми не зупиняємось. Якщо потрібно – підемо перекривати дороги. Будемо стукатись". - підрезюмувала голова піклувальної ради Луцької ЗОШ № 13 Оксана Гаврилова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію