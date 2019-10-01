В Україні планують скасувати «класичну прописку»

Дмитро Дубілет.



Уряд має намір найближчим часом скасувати «класичну прописку» громадян, замінивши її так званим декларативним принципом реєстрації, -



Про це він сказав, відповідаючи на питання, коли планується скасувати прописку і які переваги у декларативного принципу реєстрації.



«Я висловлю свою персональну думку, оскільки цей проект веде мій колега Михайло Федоров. Те, що мені розповідала його команда, то це дійсно, якщо не помиляюся, голландська практика, коли люди декларативно кажуть, що я за цією адресою проживаю, йде повідомлення до власника таких об’єктів, і він повинен підтвердити. Це все можна зробити дистанційно в кілька кліків, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено», — заявив він.



Як повідомлялося, Верховна Рада 11 грудня 2003 року прийняла закон Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, який скасував прописку і ввів реєстрацію місця проживання.

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