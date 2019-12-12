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У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі

У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля комунальників і легковика Volvo.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталась 18 лютого близько 10 години.

Як видно з фото, авто комунальників виїхало в задню частину легковика. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі.

На місці пригоди працювала поліція.

У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі

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Теги: аварія, Луцьк, комунальники, легковик
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