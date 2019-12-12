У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
Сьогодні, 10:20
У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля комунальників і легковика Volvo.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась 18 лютого близько 10 години.
Як видно з фото, авто комунальників виїхало в задню частину легковика. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі.
На місці пригоди працювала поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась 18 лютого близько 10 години.
Як видно з фото, авто комунальників виїхало в задню частину легковика. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі.
На місці пригоди працювала поліція.
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