У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталась 18 лютого близько 10 години.



Як видно з фото, авто комунальників виїхало в задню частину легковика. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі.



На місці пригоди працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги, поблизу школи №5, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля комунальників і легковика Volvo.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталась 18 лютого близько 10 години.Як видно з фото, авто комунальників виїхало в задню частину легковика. Внаслідок аварії утворився затор на дорозі.На місці пригоди працювала поліція.

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