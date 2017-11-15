У Китаї раптово помер 29-річний український фігурист
Сьогодні, 10:32
У Китаї обірвалося життя 29-річного українського фігуриста, володаря бронзових медалей з фігурного катання Миколи Бондаря.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на автор блогу forum.skating.com.ua.
Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).
Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на автор блогу forum.skating.com.ua.
Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).
Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.
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