У Китаї раптово помер 29-річний український фігурист

Миколи Бондаря.



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Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).



Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Китаї обірвалося життя 29-річного українського фігуриста, володаря бронзових медалей з фігурного катанняПро це повідомляє 24 канал з посиланням на автор блогу forum.skating.com.ua.Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.

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