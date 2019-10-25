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Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ: у Володимирі зберуть круглий стіл

Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ: у Володимирі зберуть круглий стіл
Під час зустрічі представників ПЦУ, вірян та чиновників ОДА домовилися провести круглий стіл у селі Сусваль Володимир-Волинського району.

Про це «Волині» розповів отець Борис Наумчук.

Після того, коли в селі Сусваль місцевому священнику отцю Сергію Місану спалили буса, кілька місцевих священників ПЦУ, кільканадцять вірян та голова Оваднівської ОТГ Сергій Панасевич поїхали у Волинську ОДА.

Відтак кілька прибулих зустрілися з чиновниками ОДА, втому числі й заступником голови ОДА Олександром Троханенком. На зустрічі йшлося про те, як вирішити конфлікт, що триває у селі Сусваль. Вирішили зібрати круглий стіл, куди запросити представників УПЦ МП та ПЦУ, обласну владу. Адже, як наголосив отець Борис Наумчук, районній владі громада села вже не вірить.

"У четвер-п’ятницю в селі Сусваль Володимир-Волинського району відбудеться круглий стіл. На ньому будуть присутні представники обох сторін, представник облдержадміністрації, керівник обласної поліції Петро Шпига. Офіційні запрошення будуть відправлені обом сторонам конфлікту, тож сподіваємося дійти консенсусу під час зустрічі", – розповіла радник голови Волинської ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк.

"Ми готові надати усі документи щодо права здійснювати богослужіння у храмі села Сусваль", – зазначив отець Сергій Місан.

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Теги: Сусваль, церковний конфлікт, круглий стіл, Володимир
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