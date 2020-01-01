У Луцьку торік усиновили майже 30 дітей

У 2019 році у Луцьку усиновили 27 дітей.Про це йдеться у звіті про роботу служби у справах дітей щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання за 2019 рік.Із загальної кількості 14 ‒ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в тому числі 1 дитина з особливими потребами, усиновлена іноземною громадянкою; 13 дітей усиновлено одним із подружжя.Станом на 1 січня 2020 року в Луцьку проживає 106 усиновлених дітей, які виховуються у 82 сім'ях. В 2019 році обстежили умови проживання 46 дітей цієї категорії.На обліку кандидатів в усиновлювачі у службі у справах дітей перебуває 10 подружніх пар та 4 одинокі громадянки, з них 2 подружні пари виявили бажання усиновити дитину до 3 років, 7 ‒ до 10 років, 5 ‒ до 10 років.На місцевому обліку з усиновлення перебуває 27 дітей, з них 6 дітей мають інвалідність. З усієї кількості дітей, що перебувають на обліку, 1 дитина – до 1 року, 1 дитина ‒ до 3 років, 25 дітей – віком 11-17 років.