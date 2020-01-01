вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку торік усиновили майже 30 дітей

У Луцьку торік усиновили майже 30 дітей
У 2019 році у Луцьку усиновили 27 дітей.

Про це йдеться у звіті про роботу служби у справах дітей щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання за 2019 рік.

Із загальної кількості 14 ‒ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в тому числі 1 дитина з особливими потребами, усиновлена іноземною громадянкою; 13 дітей усиновлено одним із подружжя.

Станом на 1 січня 2020 року в Луцьку проживає 106 усиновлених дітей, які виховуються у 82 сім'ях. В 2019 році обстежили умови проживання 46 дітей цієї категорії.

На обліку кандидатів в усиновлювачі у службі у справах дітей перебуває 10 подружніх пар та 4 одинокі громадянки, з них 2 подружні пари виявили бажання усиновити дитину до 3 років, 7 ‒ до 10 років, 5 ‒ до 10 років.

На місцевому обліку з усиновлення перебуває 27 дітей, з них 6 дітей мають інвалідність. З усієї кількості дітей, що перебувають на обліку, 1 дитина – до 1 року, 1 дитина ‒ до 3 років, 25 дітей – віком 11-17 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: усиновлення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Немає чим себе тішити. Що таке 30 дітей, от якби хоч 300 діточок отримали нову маму і нового татка, та в новій сім"ї відчули любов, оце було б досягнення.
Відповісти
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчителька продавала наркотики у Рівному
Сьогодні, 16:05
На волинській митниці вилучили процесори до комп’ютерів вартістю 100 тисяч
Сьогодні, 15:40
У Луцьку торік усиновили майже 30 дітей
Сьогодні, 15:32
На Волині затримали чоловіків із повними рюкзаками контрабандних цигарок
Сьогодні, 15:15
У річці на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У центрі Луцька провалилася автівка У центрі Луцька провалилася автівка
Сьогодні, 13:55
Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»* Обрали переможця конкурсу «Фестиваль фотозон» від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:20
Чому у Луцьку не реставруватимуть Будинок офіцерів. ВІДЕО Чому у Луцьку не реставруватимуть Будинок офіцерів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:56
У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
Сьогодні, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 16:47
 0
У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 16:40
 0
Дітям із притулку на Волині хочуть влаштувати день краси: шукають перукарів-волонтерів
Сьогодні, 16:20
 0
25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту
Сьогодні, 16:12
 0
Вчителька продавала наркотики у Рівному
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8