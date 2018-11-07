У Луцьку шукають нового перевізника на маршрут №27
Сьогодні, 09:50
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах № 27, 27а.
Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку із смертю перевізника ФОП Ореховського П.О., на засідання виконкому внесли проект рішення щодо припинення роботи цього перевізника за маршрутами №27, 27а та оголошення конкурсу.
Так, маршрут №27 «Окружна – Ківерцівська» їздить такими вулицями: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Стрілецька, Ківерцівська (місця міжзмінного відстою на вул. Ківерцівській та вул. Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).
Маршрут №27а «Окружна – Гордіюк (кільце)» у прямому та зворотному напрямках пролягає через вулиці: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк (кільце) (місце міжзмінного відстою на вул.Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).
До проведення конкурсу на перевезення пасажирів та затвердження результатів конкурсу перевізником буде ФОП Ореховська В.І.
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Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку із смертю перевізника ФОП Ореховського П.О., на засідання виконкому внесли проект рішення щодо припинення роботи цього перевізника за маршрутами №27, 27а та оголошення конкурсу.
Так, маршрут №27 «Окружна – Ківерцівська» їздить такими вулицями: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Стрілецька, Ківерцівська (місця міжзмінного відстою на вул. Ківерцівській та вул. Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).
Маршрут №27а «Окружна – Гордіюк (кільце)» у прямому та зворотному напрямках пролягає через вулиці: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк (кільце) (місце міжзмінного відстою на вул.Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).
До проведення конкурсу на перевезення пасажирів та затвердження результатів конкурсу перевізником буде ФОП Ореховська В.І.
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Коментарі 2
А маршрут №23 коли нормально, по людськи буде їздити, а не так як водію заманеться?! Пишу тут бо гаряча лінія не відповідає і взагалі дивує як вони там інформацію збирають коли в них постійно зайнято або просто не відповідають!!! Для кого та служба???!!!
27а нехай їде налівайка вул. до кінця вул там немає службова автобус а не гордіюк
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