У Луцьку шукають нового перевізника на маршрут №27

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах № 27, 27а.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.У зв’язку із смертю перевізника ФОП., на засідання виконкому внесли проект рішення щодо припинення роботи цього перевізника за маршрутами №27, 27а та оголошення конкурсу.Так, маршрут №27 «Окружна – Ківерцівська» їздить такими вулицями: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Стрілецька, Ківерцівська (місця міжзмінного відстою на вул. Ківерцівській та вул. Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).Маршрут №27а «Окружна – Гордіюк (кільце)» у прямому та зворотному напрямках пролягає через вулиці: Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк (кільце) (місце міжзмінного відстою на вул.Окружній біля ПАТ “СКФ Україна”).До проведення конкурсу на перевезення пасажирів та затвердження результатів конкурсу перевізником буде ФОП Ореховська В.І.