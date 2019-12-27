Маршрутка №26 не їздитиме центром Луцька

У Луцьку внесли зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Зміни внесли у схему руху автобусного маршруту №26, зокрема, виключили вулиці Винниченка, Волі, Шопена.«Фактично пасажиропотік впав. Для того, щоб забезпечити мікрорайон Вишків перевезенням, перевізник буде здійснювати маршрут по Перемоги, Соборності і далі», - відзначив заступник мераШлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через вулиці: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська (місце міжзмінного відстою на вул. Селищній).