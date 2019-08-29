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На Волині – африканська чума свиней

На Волині – африканська чума свиней
У лісовому масиві Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР» (квартал 43 урочища «Мочило») виявили труп дикого кабана. Дослідження біоматеріалу засвідчило наявність ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.
Наразі фахівці Держпродспоживслужби вживають заходів для боротьби з африканською чумою свиней.

Зокрема, сьогодні, 19 лютого, провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ковельській районній державній адміністрації, протокольним рішенням якої визначили неблагополучний пункт та встановили зони захисту та спостереження, а також затвердили план заходів для локалізації та ліквідації спалаху АЧС.

Спеціалісти ветеринарної медицини Ковельського району з 17 лютого розпочали подвірні обстеження свинопоголів’я в населених пунктах Вівчицьк, Гончий Брід, Діброва, Партизанське, Майдан, Дарівка, Голоби. Окрім того, надали інформацію користувачам мисливських угідь з метою обстеження їх території на предмет виявлення хворих та загиблих тварин. Фактів виявлення хворих та загиблих тварин наразі не було.

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Теги: АЧС, африканська чума свиней, Волинь
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Коментарі 1
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Не треба було писати, виставляти статтю для всіх. У нас на Волині є дуже багато вандалів лісу та браконьєрів, що займаються знищенням всього живого в лісі. Хай би понаїдались хворих диких кабанів та нехай повмирали би. Таких людей не жалко. А так все їм тепер розсказали, зараз браконьєри будуть пильними.
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