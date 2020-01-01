На Волині знайшли повішеним сина екснардепа

Віктора Ващука 1966 року народження.



Про це повідомляє



Тіло сина екснардепа Катерини Ващук (1994-2014 рр.) у власному будинку висіло на тросі – на перилах східців, що ведуть на другий поверх. Ймовірно, він покінчив із життя самогубством.



За попередніми даними, передсмертної записки при ньому не виявили. Ще ввечері 19 лютого сусіди бачили його біля будинку. Відомо, що після розлучення чоловік уже багато років жив сам.



Віктор Ващук працював директором Берестечківського госпрозрахункового ринку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним покійного.

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