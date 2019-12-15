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Звільнився головний еколог Волині

Звільнився головний еколог Волині
Дмитро Новохатський, який з 2016 року очолював управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, звільнився.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у облдержадміністрації.

Дмитро Новохатський також подав електронну декларацію, яка підтверджує його звільнення.

Відомо, що наразі обов’язки керівника управління екології та природних ресурсів виконує заступниця начальника Вікторія Тимощук.

Нагадаємо, 10 грудня 2019 року головного спеціаліста управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрія Козлова затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн. Він вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.

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Теги: Дмитро Новохатський, еколог, Волинь
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