Звільнився головний еколог Волині
Сьогодні, 15:31
Дмитро Новохатський, який з 2016 року очолював управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, звільнився.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у облдержадміністрації.
Дмитро Новохатський також подав електронну декларацію, яка підтверджує його звільнення.
Відомо, що наразі обов’язки керівника управління екології та природних ресурсів виконує заступниця начальника Вікторія Тимощук.
Нагадаємо, 10 грудня 2019 року головного спеціаліста управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрія Козлова затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн. Він вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у облдержадміністрації.
Дмитро Новохатський також подав електронну декларацію, яка підтверджує його звільнення.
Відомо, що наразі обов’язки керівника управління екології та природних ресурсів виконує заступниця начальника Вікторія Тимощук.
Нагадаємо, 10 грудня 2019 року головного спеціаліста управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрія Козлова затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн. Він вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Небесний Легіон спостерігає за нами: у Луцьку вшанували пам'ять Героїв Майдану. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:33
Звільнився головний еколог Волині
Сьогодні, 15:31
Від сьогодні маршрутка №26 їздить по-новому
Сьогодні, 14:55
Медіа