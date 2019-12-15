Звільнився головний еколог Волині

, який з 2016 року очолював управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, звільнився.Про цеповідомили джерела у облдержадміністрації.Дмитро Новохатський також подав електронну декларацію, яка підтверджує його звільнення.Відомо, що наразі обов’язки керівника управління екології та природних ресурсів виконує заступниця начальникаНагадаємо, 10 грудня 2019 року головного спеціаліста управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн. Він вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.