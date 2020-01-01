Лучанка – серед евакуйованих з Китаю українців





Про це вона розповіла газеті



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Найбільше, що вразило жінку після прибуття, це поведінка людей, які пікетували дорогу у Нових Санжарах.



«Ну ви, мабуть, в новинах бачили, що тут коїлось. Закидали нас камінням. Отакі у нас люди.... З нами в автобусі їхали іноземці , то мені було соромно перед ними», – поділилася Ольга.



Як повідомлялося, Україну евакуювала також 27 іноземних громадян, серед них: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадору, 2 – Казахстану, 1 – Коста Ріки, 1 – Ізраїлю, 1 – Чорногорії, 1 – Панами.



Лучанка зауважила, що більше інформації повідомити не може, бо підписала документ про нерозголошення інформації, як і решта людей.



Так, у селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці відтіснили протестувальників і завезли у місцевий медичний центр людей, евакуйованих з китайського міста Ухань. Станом на 19:56 пожежники розібрали барикаду, автобуси з евакуйованими у супроводі правоохоронців проїхали на територію санаторію. У колоні були кілька автобусів з розбитими вікнами.



Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Ольга Батура, яка мешкала і працювала в китайському місті Ухані, де нині розпал коронавірусу, разом з іншими евакуйованими в Україну найближчі 14 днів перебуватиме в Нових Санжарах Полтавщини на обсервації.Про це вона розповіла газеті «Волинь» Найбільше, що вразило жінку після прибуття, це поведінка людей, які пікетували дорогу у Нових Санжарах.«Ну ви, мабуть, в новинах бачили, що тут коїлось. Закидали нас камінням. Отакі у нас люди.... З нами в автобусі їхали іноземці , то мені було соромно перед ними», – поділилася Ольга.Як повідомлялося, Україну евакуювала також 27 іноземних громадян, серед них: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадору, 2 – Казахстану, 1 – Коста Ріки, 1 – Ізраїлю, 1 – Чорногорії, 1 – Панами.Лучанка зауважила, що більше інформації повідомити не може, бо підписала документ про нерозголошення інформації, як і решта людей.Так, у селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці відтіснили протестувальників і завезли у місцевий медичний центр людей, евакуйованих з китайського міста Ухань. Станом на 19:56 пожежники розібрали барикаду, автобуси з евакуйованими у супроводі правоохоронців проїхали на територію санаторію. У колоні були кілька автобусів з розбитими вікнами.Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.

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