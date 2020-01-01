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У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком

У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
Лучани провели в останню дорогу воїна Бориса Шпачука, який помер 18 лютого в зоні ООС при виконані бойових завдань на позиціях внаслідок обриву тробма.

Заупокійна служба відбулася сьогодні, 21 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці.

Рідні, друзі та побратими помолилися за упокій полковника Бориса Шпачука, а згодом траурний кортеж рушив у село Гаразджа, де воїн знайде свій останній спочинок на Алеї почесних поховань.

Померлий воїн - 1967 року народження, проживав у Луцьку. Був одружений та має доньку.

У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком
У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком

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Теги: Борис Шпачук, Луцьк, прощання
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