У Луцьку попрощалися із померлим на Сході воїном Борисом Шпачуком

Бориса Шпачука, який помер 18 лютого в зоні ООС при виконані бойових завдань на позиціях внаслідок обриву тробма.



Заупокійна служба відбулася сьогодні, 21 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці.



Рідні, друзі та побратими помолилися за упокій полковника Бориса Шпачука, а згодом траурний кортеж рушив у село Гаразджа, де воїн знайде свій останній спочинок на Алеї почесних поховань.



Померлий воїн - 1967 року народження, проживав у Луцьку. Був одружений та має доньку.





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