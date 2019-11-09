Де у Луцьку найчастіше штрафують «автоандонів»

Розповіли, де у Луцьку фіксують найбільше порушень правил паркування.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальниця відділу групи швидкого реагування муніципальної вартинагадала, що із липня минулого року на базі департаменту працюють інспектори з паркування. Нині таких інспекторів 8.Наразі розробили більше 20 маршрутів, де існують проблеми з паркуванням. Вони охоплюють близько 20 вулиць та проспектів Луцька. Найбільше порушень, що стосуються стоянки транспортних засобів у невідведеному для цього місці, виявили на Богдана Хмельницького, Волі, Глушець, Карпенка-Карого, Кравчука та Замковій.На перехрестях та пішохідних зонах найбільше порушень паркування зафіксували на Богдана Хмельницького, Винниченка, Сенаторки Левчанівської, Єршова, Карбишева, Замковій, Волі.На Волі, Богдана Хмельницького, Бандери, Винниченка, Кравчука, Єршова, Карбишева, Кравчука та Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки найбільше паркуються на газонах і тротуарах.У другому півріччі 2019 року інспектори з паркування винесли 11 709 повідомлень про адмінправопорушення. На користь бюджету міста стягнули 1,9 мільйона гривень. Від початку 2020 року у бюджет порушники сплатили майже 500 тисяч гривень.