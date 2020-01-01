На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту
Сьогодні, 11:52
22-го лютого у Нововолинську відійшла у вічність Галина Мороз – відмінник освіти, заступниця директора Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ.
На момент смерті жінці було 80 років, - пише БУГ.
У жінки стався інсульт і два тижні вона боролася за життя в реанімації.
“Красива, мудра, сильна жінка, любляча мама та турботлива бабуся. Біль і сум переповнюють наші серці”, – говорять колеги.
У понеділок, 24-го лютого, в приміщенні інституту за адресою бульвар Шевенка, 29 об 11:30-12:30 відбудеться прощання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На момент смерті жінці було 80 років, - пише БУГ.
У жінки стався інсульт і два тижні вона боролася за життя в реанімації.
“Красива, мудра, сильна жінка, любляча мама та турботлива бабуся. Біль і сум переповнюють наші серці”, – говорять колеги.
У понеділок, 24-го лютого, в приміщенні інституту за адресою бульвар Шевенка, 29 об 11:30-12:30 відбудеться прощання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту
Сьогодні, 11:52
У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Україна може вдруге евакуювати з Китаю своїх громадян
Сьогодні, 10:10
Медіа