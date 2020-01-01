На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту





На момент смерті жінці було 80 років, - пише



У жінки стався інсульт і два тижні вона боролася за життя в реанімації.



“Красива, мудра, сильна жінка, любляча мама та турботлива бабуся. Біль і сум переповнюють наші серці”, – говорять колеги.



У понеділок, 24-го лютого, в приміщенні інституту за адресою бульвар Шевенка, 29 об 11:30-12:30 відбудеться прощання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го лютого у Нововолинську відійшла у вічність Галина Мороз – відмінник освіти, заступниця директора Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ.На момент смерті жінці було 80 років, - пише БУГ У жінки стався інсульт і два тижні вона боролася за життя в реанімації.“Красива, мудра, сильна жінка, любляча мама та турботлива бабуся. Біль і сум переповнюють наші серці”, – говорять колеги.У понеділок, 24-го лютого, в приміщенні інституту за адресою бульвар Шевенка, 29 об 11:30-12:30 відбудеться прощання.

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