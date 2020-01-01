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На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту

На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту
22-го лютого у Нововолинську відійшла у вічність Галина Мороз – відмінник освіти, заступниця директора Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ.

На момент смерті жінці було 80 років, - пише БУГ.

У жінки стався інсульт і два тижні вона боролася за життя в реанімації.
На Волині померла заступниця директора навчально-наукового інституту

“Красива, мудра, сильна жінка, любляча мама та турботлива бабуся. Біль і сум переповнюють наші серці”, – говорять колеги.

У понеділок, 24-го лютого, в приміщенні інституту за адресою бульвар Шевенка, 29 об 11:30-12:30 відбудеться прощання.

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Теги: Волинь
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