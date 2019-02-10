На Волині через африканську чуму встановили 3-кілометрову зону захисту

На Волині через спалах африканської чуми серед диких свиней посилили заходи з недопущення розповюдження захворювання на території області.На сайті Держпродспоживслужби йдеться про те, що відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації на якому розглянули питання: «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней в лісовому масиві Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР», квартал 43 ур. «Мочила» та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».Під час засідання члени комісії прийняли такі рішення:1) Визнати спалахом (неблагополучним пунктом) щодо африканської чуми свиней (далі АЧС) - лісовий масив Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР», квартал 43 ур. «Мочила».2) Встановити зону захисту – територію, в радіусі до 3 км навколо неблагополучного пункту мисливських угідь Голобського лісництва Ковельського СЛАТ «ТУР», квартал 43 ур. «Мочила».3) Встановити зону спостереження, територія в радіусі 10 км від зовнішніх меж зони захисту.Відповідні служби та організації зобов`язали вжити заходи контролю на виконання ветеринарно-санітарних вимог при переміщенні свиней та їх утриманні, реалізації продукції із свинини, обов’язкового щоденного обстеження єгерською службою мисливських угідь на предмет виявлення хворих чи загиблих диких кабанів та ін.- Продаж, переміщення, вигульне (вільне утримання) та безконтрольний забій свиней.- Ввезення або вивезення з господарств будь-яких домашніх тварин без дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району (міста).- Вивезення свиней з господарств, в яких вони утримуються, протягом щонайменше 40 днів після завершення очистки та дезінфекції (дезінсекції, дератизації за необхідності) інфікованих господарств.- Через 40 днів, з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району (міста) можливий вивіз свиней з господарств захисної зони для переміщення (на забійний пункт або переробне підприємство для невідкладного забою).- Торгівля на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясо та інші продукти тваринництва.- Проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних з пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).- Переміщення та транспортування свиней по дорогах загального користування, за винятком під’їзних доріг до господарств, можуть бути дозволені тільки за рішенням головного державного інспектора ветеринарної медицини району (міста). Ця заборона не застосовується до транзитного переміщення свиней через зону автомобільним або залізничним транспортом без вивантаження та без зупинок, а також стосовно забійних свиней, що надходять з території за межами захисної зони та направлені на забійний пункт, розташований у цій зоні, для невідкладного забою.