У Нових Санжарах захворіла одна із евакуйованих жінок
Сьогодні, 14:56
Іноземній громадянці, яка була евакуйована з Уханя і проходить 14-денну обсервацію в Нових Санжарах Полтавської області, викликали швидку через загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.
Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз - хронічна гастроентерологічна хвороба. Зараз пацієнтка почуває себе добре, - пише , посилаючись на МОЗ України.
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який працює в оперативному штабі в зоні обсервації, повідомив, що ввечері напередодні в іноземної громадянки з'явився біль у животі.
Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз. Пізніше в обсервацію прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнтки.
"Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню і залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована відчуває себе добре. Наголошуємо, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає", - сказав він.
Решта евакуйованих також почувають себе добре і у них не спостерігаються симптоми коронавірусу, наголосив заступник міністра.
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Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз - хронічна гастроентерологічна хвороба. Зараз пацієнтка почуває себе добре, - пише , посилаючись на МОЗ України.
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який працює в оперативному штабі в зоні обсервації, повідомив, що ввечері напередодні в іноземної громадянки з'явився біль у животі.
Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз. Пізніше в обсервацію прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнтки.
"Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню і залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована відчуває себе добре. Наголошуємо, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає", - сказав він.
Решта евакуйованих також почувають себе добре і у них не спостерігаються симптоми коронавірусу, наголосив заступник міністра.
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