У Нових Санжарах захворіла одна із евакуйованих жінок

Іноземній громадянці, яка була евакуйована з Уханя і проходить 14-денну обсервацію в Нових Санжарах Полтавської області, викликали швидку через загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз - хронічна гастроентерологічна хвороба. Зараз пацієнтка почуває себе добре, - пише , посилаючись на МОЗ України.Заступник міністра охорони здоров'я, який працює в оперативному штабі в зоні обсервації, повідомив, що ввечері напередодні в іноземної громадянки з'явився біль у животі.Після огляду медпрацівниками був встановлений попередній діагноз. Пізніше в обсервацію прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнтки."Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої. Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню і залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована відчуває себе добре. Наголошуємо, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає", - сказав він.Решта евакуйованих також почувають себе добре і у них не спостерігаються симптоми коронавірусу, наголосив заступник міністра.