«Назаре, де у Луцьку немає води?»: у місті офіційно запрацював сіті-бот, який контролює комунслужби

У Луцьку запрацювала платформа – сіті-бот «Назар». Це – зручна та оперативна можливість для отримання інформації стосовно поточних ремонтів, відключень гарячої води та світла, термінів усунення аварійних ситуацій за конкретною адресою у місті.Про це стало відомо 24 лютого під час брифінгу щодо початку роботи сервісу.Заступниця начальника управління інформаційно-комунікаційних технологій Луцької міської радирозповіла, що у боті представлено декілька служб – комунальні, муніципальні та соціальні.«Якщо у місті відбуваються якісь ремонтні роботи, то користувачі будуть отримувати усі повідомлення стосовно цього. на платформі можна буде задавати питання та отримувати відповіді. Коли ви приєднуєте, то він вас вітає і зазначає про усі можливості, що ви можете отримувати завдяки «Назару», – каже Наталія Хмель.Сервіс працює так: користувач вказує адресу, за якою мешкає, та зручним для себе способом – у Telegram чи Viber, отримує важливу інформацію про причини планових чи аварійних відключень міських комунікацій та терміни відновлення послуг саме за своєю адресою. Окрім того, за допомогою цього сервісу можна повідомити про будь-які комунальні проблеми, що виникли як в будинку, так і поруч із ним. Наприклад, про відкритий люк, аварійну ситуацію в мережах, неприємний запах тощо.Важливо, що сервіс є абсолютно безкоштовним. Село Прилуцьке поки до сервісу не підключене.Чому саме «Назар»? Під час брифінгу жартували, що планували назвати сервіс «Олександр» чи «Василь», але розробники вирішили, що ім’я «Назар» – найпоширеніше в Україні, тож дали саме таке своєму боту.Долучитися до сервісу можуть усі охочі за допомогою активних посилань на сайті міської ради та просканувавши QR-код на листівці чи з фото.До слова, сіті-бот вже працює в кількох містах України, де підтвердив свою ефективність і значно поліпшив оперативність надання актуальної інформації про діяльність комунальних закладів міста. Не виключено, що в майбутньому, крім питань житлового фонду, сервіс зможе опікуватися й дорожніми: трафіком, пробками, парковками та ін.